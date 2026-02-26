蔣萬安拋育兒減工時　陳其邁讚許但不跟進

民進黨籍高雄市長陳其邁26日出席活動時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月26日電（記者 蔣繼平）台灣少子化問題嚴重，相關政策成為2026選戰議題。中國國民黨籍台北市長蔣萬安宣布3月起推動“育兒減少工時計劃”。民進黨籍高雄市長陳其邁26日受訪時認同台北市立意很好，但各縣市財政、產業結構不同，建議“中央”與地方要有完整配套，避免“看得到、吃不到”的落差。



蔣萬安繼“班班有鮮奶”、“營養午餐免費”等育兒政策後，25日又宣布3月起試辦“育兒減少工時”試辦計劃，凡參加計劃的公司讓家有12歲以下子女，有育兒需求的員工每天彈性減小1小時工時，再度掀起各縣市是否跟進的討論。



值得注意的是，蔣萬安1月份拋出“營養午餐免費”時，高雄市政府原先稱維持使用者付費原則不跟進，不過，隔天政策大轉彎由陳其邁宣布跟進，也導致其他綠營執政縣市台南市、屏東縣就算財政吃緊，也只得硬著頭皮跟進政策。



至於這次“育兒減少工時計劃”，陳其邁態度如何再度引起外界關注。陳其邁26日受訪時則表示，台北市的這個立意很好，但是怎麼樣能夠把它落實，有更多的家庭受惠，更多的年輕的家長能夠實質享受到成果，這樣會是一個比較好的一個做法。



陳其邁指出，“中央”與地方必須做協商，因為各地縣市政府財政狀況不同，產業結構也有所不同。以高雄來說製造業非常多，也有非常多的企業是三班制，因此存在各縣市在整體產業發展狀況並不一致。



陳其邁也認為，能夠減輕家長的負擔，讓爸爸媽媽能夠在工作之餘，能夠有更多的能量來照顧小朋友，這是非常非常重要的一件事情。包括說減少工時的補助，或者育嬰假、留停、家庭照顧假等，需要更多在政策上方方面面的配合與配套。



蔣萬安年底要爭取連任。陳其邁年底任期屆滿卸任，民進黨提名綠委賴瑞隆參選高雄市長，綠在高雄有延續執政的壓力。