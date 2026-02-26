清大高雄校區揭牌　陳其邁：不亞於台積電投資

清華大學高雄校區26日舉行揭牌典禮，清華大學校長高為元（中）、民進黨籍高雄市長陳其邁（左2）等出席。（中評社 蔣繼平攝） 清華大學高雄校區26日舉行揭牌典禮。（中評社 蔣繼平攝） 清華大學校長高為元致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月26日電（記者 蔣繼平）受台積電進駐高雄設廠效應，台灣北部頂尖的清華大學、陽明交通大學都在高雄設立分校。清華大學高雄校區26日舉行揭牌典禮，現場冠蓋雲集。清華大學校長高為元預估未來10年將有約1千名學生與1百名教師進駐。民進黨籍高雄市長陳其邁也強調，清大進駐對高雄的意義“不亞於台積電投資”。



清華大學26日舉行“重點領域校際研教園區、清華大學高雄校區啟用典禮”，清華大學校長高為元、陽明交通大學校長林奇宏、清大校友代表科揚企業董事長王鴻圖，台積電處長張孟凡、“教育部”主任秘書林伯樵、民進黨籍高雄市長陳其邁及地方民代等產官學界均到場。



清華大學於1911年在北京創立，1956年在校長梅貽琦的主持下在台復校，主校區在台灣新竹。



“重點領域校際研教園區”去年已揭牌，總共斥資新台幣132.35億興建10棟教學大樓，將由陽明交通大學、清華大學作為常駐的大學，主要設施都在高雄市左營區，圍繞蓮池潭周遭。



清華大學自2024年下半年起在高雄校區開辦人工智慧、智慧製造與數位決策、IC封裝測試及氣候金融與創新低碳策略等4門碩士學分班課程；未來將申設六大國家重點領域碩博士學位學程，包括半導體先進製造封測與創新材料、人工智慧、智慧製造、永續創新與綠色科技、永續領導與都市轉型、智慧機器人等方向。



清華大學也預估未來10年內高雄校區將有約1千名學生與1百名教師進駐，形成從基礎研究到產業應用的完整創新生態系，成為南台灣高階人才培育與科技創新的重要基地。校方也將整合在地資源，連結高雄市的公私立大學，共同進行產業轉型與區域發展。



高為元出席活動時表示，一個大都市轉型，從傳統重工業到智慧城市，講得非常容易，誰都可以講，但要來做，則是非常困難。遠景是希望帶給高雄市民一個更好、更永續、更有選擇的未來。非常高興，可以參加這個這麼有意義的發展。盼透過與在地的連結一起把這件事做好。

