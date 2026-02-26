中評鏡頭：泡泡瑪特燈區吸引遊客拍照打卡

西門展區泡泡瑪特人氣IP LABUBU抱著小馬展現俏皮舞姿。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北2月26日電（記者 莊亦軒）2026台北燈節雙展區同步登場，其中西門展區坐落於歷史與次文化交織的西門町街區。而西門展區最大亮點是全球高人氣的大陸潮流品牌“泡泡瑪特（POP MART）”設置的5個人氣IP燈組，包含LABUBU、Baby Molly等6個角色，結合百年街區與潮流光廊，吸引許多年輕人拍照打卡。



2026台北燈節西門展區將於26日晚上7點進行點燈，中國國民黨籍台北市長蔣萬安將出席點燈儀式。西門展區範圍自捷運西門站6號出口延伸至紅樓廣場一帶，串連漢中街、武昌街與成都路口，整個徒步商圈在燈節期間化身為流動式光廊。



本屆西門展區最大亮點，是攜手全球高人氣潮流品牌泡泡瑪特（POP MART）合作，推出六個人氣IP的馬年造型燈組。泡泡瑪特為大陸起家的設計師玩具品牌，以盲盒機制與角色IP經營聞名，旗下包括Molly、Dimoo等角色，在亞洲年輕族群與潮流市場擁有高度辨識度。



台北市觀傳局長余祥表示，此次以6個IP最新馬年造型為主軸，打造5座大型IP燈組，並融入台北代表性地標元素，盼藉由高人氣IP吸引更多海內外人潮，帶動觀光產值。



位於西門町徒步區核心地段的泡泡瑪特專賣店，同樣成為燈節期間的人氣熱點。店面外觀以明亮櫥窗與大型角色公仔吸引目光，門口不時可見排隊人潮，年輕族群三五成群討論最新消息。走進店內，整面牆陳列各式IP角色與限定款公仔，燈光設計呼應外頭燈節氛圍，營造沉浸式體驗。



高達8公尺的Baby Molly主燈坐落在紅樓前方，與位於西門捷運站6號出口上方的泡泡瑪特POP MART推出的新IP“星星人TwinkleTwinkle”遙相呼應。不少民眾一出捷運站便被頭頂上的燈組吸引，腳步自然放慢，紛紛舉起手機對準出口上方拍攝。有年輕族群直接站在手扶梯口取景，也有家長牽著孩子退到馬路對側，只為捕捉燈組與西門町街景同框的畫面。



記者於下午時段走訪西門展區，天色尚未完全轉暗，燈組尚未進入全亮狀態，但IP造型燈組已吸引不少遊客駐足拍照。一組來自韓國的觀光家庭，父母帶著女兒利用春假來台旅遊，正好行經燈區。家長表示，來之前並不知道正值元宵燈節期間，純粹是安排台北自由行行程，抵達西門才發現街區布滿燈飾。雖然因天色仍亮，未能看到點燈後的完整效果，但父親以英文直言：“The POP MART lanterns are very beautiful.”對泡泡瑪特造型燈組印象深刻。



韓國來台旅客人次在經歷疫情低谷後強勁復甦，2025年約達101.6萬人次，連續兩年突破百萬，穩居台灣第三大國際旅客來源。西門町、士林夜市與九份等地更是韓客熱門景點。西門展區結合潮流IP與街頭文化，對熟悉亞洲流行文化的韓國年輕族群具吸引力，也讓燈節成為觀光的加值體驗。