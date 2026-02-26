王義川帶領“正國會”組台灣正青2.0拚選舉

民進黨正國會舉行“幕僚世代 挺進議會”記者會。（照片：民進黨正國會提供） 左起民進黨台北市議員參選人張銘祐、新北市議員參選人蔡美華、綠委王義川、新北市議員參選人陳岱吟。（照片：民進黨正國會提供） 中評社台北2月26日電／民進黨內派系“正國會”26日上午於台北舉行“幕僚世代 挺進議會”記者會，介紹8位政治工作經驗豐富的幕僚世代，延續4年前大選，組成“台灣正青2.0”，團體作戰力拚2026縣市議員選舉。領銜8人出場的民進黨籍“正國會”“立委”王義川強調，唯有年輕人繼續加入民進黨、參與政治、投入選舉，才會更有希望。活動尾聲，王義川也一一頒送8人麥克風，期許把基層市政的需要大大發聲。



“幕僚世代 挺進議會”記者會今日上午登場，由民進黨籍新北市議員卓冠廷、陳乃瑜主持，王義川擔任推薦人，依序介紹宜蘭縣員山鄉李姿婷、新北市三重蘆洲區陳俊維、台北市中正萬華區張銘祐、新北市汐止金山萬里區蔡美華、新北市新莊區陳岱吟、桃園市龍潭區張贊聞、台中市北屯區曾咨耀、台中市清水沙鹿梧棲區陳怡潔等8位“台灣正青2.0”議員候選人出場。8人都曾擔任同派系前“立法院長”游錫堃、“外交部長”林佳龍或前“內政部長”林右昌的幕僚。



王義川說，“正國會”此次推薦幕僚世代參選，因為唯有年輕人持續加入民進黨、參與政治、投入選舉，民進黨才能更有希望。王義川也一一頒送8參選人勝選麥克風，期勉把基層市政的聲音大大放送。記者會尾聲，眾人高呼“正青出聲 市政出擊”、“市政放送頭 正青最前線”口號，展現新世代行動力與勝選氣勢。



在媒體提問環節中，蔡美華首先表示，過去大家是幕僚世代，在幕後幫忙，現在自己投入選舉會比較緊張，近來就是瘋狂請益、開會、掃街，希望贏得初選。



張銘祐接著強調，他看起來年輕，但是是所有參選人中最資深的，從18歲開始參與公共事務，一路走來堅持正台派、堅持理念一定要守住中正萬華民主香火。



陳岱吟也表示，她從幕僚工作開始參與政治，政治沒有撇步，就是勤走瞭解地方，自己會努力讓更多人認識，全力替新莊服務。



張贊聞則說，他是龍潭客青，將著重推動觀光與4大福利政見，吸引更多人到桃園，而不是從機場就離開。