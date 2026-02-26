鍾東錦穿綠襯衫拿綠手帕　笑稱未轉換政黨　

苗栗縣長鍾東錦26日穿著綠襯衫出席活動。（中評社 盧誠輝攝） 苗栗縣長鍾東錦拿出綠色手帕笑稱自己並未轉換政黨。（中評社 盧誠輝攝） 苗栗縣長鍾東錦特意拉抬白營小雞聲量。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月26日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲是否由“藍白合”改為“綠白合”近日引發話題，柯25日才剛拜會過中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦，鍾26日出席活動時不但穿著綠襯衫，連手帕都是綠色的，鍾怕引起誤會便笑說，綠色剛好是他今天的幸運色，他並沒有由藍轉綠轉換政黨，讓全場哄然大笑。



苗栗縣政府26日在後龍慈雲宮舉辦攻炮城元宵宣傳記者會，包括鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌、國民黨籍苗栗縣議員林寶珠、鄭秋風、民進黨及苗栗縣議員陳品安、邱毓興、時代力量黨籍苗栗縣議員黃忠倫、無黨籍苗栗縣議員張佳玲、陳碧華、廖秀紅、楊明燁等人都到場出席。



鍾東錦在致詞時一場開就笑說，他今天穿著綠色襯衫只是幸運色，並沒有轉換政黨，因為他今天不只穿著綠色的襯衫，連手帕都是綠色的。鍾隨即伸手從口袋拿出綠色手帕表示，他每天都會依照摩羯座的幸運顏色來穿衣服，這只是他的生活習慣之一，請大家不要誤會。隨即引發全場哄堂大笑。



有趣的是，昨天才跟柯文哲一起到苗栗縣政府拜會鍾東錦的民眾黨籍苗栗縣議員蔡君婷，因較晚到場坐在台下，鍾致詞完看到她未上台，還特別要主持人再介紹一次蔡讓大家認識。由此也可看出，鍾東錦和白營的好交情。

