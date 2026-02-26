柯怒嗆卓：敢講陸配沒參政權就讓李貞秀下台！

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／台灣民眾黨籍陸配、不分區“立委”李貞秀資格議題延燒，“行政院長”卓榮泰今天下令各部會不提供任何資料給李貞秀。會不會擔心未來官員不讓李貞秀質詢？台灣民眾黨創黨主席柯文哲26日受訪時動怒，並點名卓榮泰，“今天你要是明著講陸配是外國人、陸配在台拿到身分證也沒參政權，我們就讓李貞秀下台！”



媒體報導，民眾黨26日上午在中央黨部進行開工團拜，會後接受媒體訪問。被問到怎麼看李貞秀在議場被卓榮泰等官員稱呼“李女士”，會不會覺得不尊重或未來官員恐不備詢？柯文哲表示，這一條已經吵太久了。



柯文哲提及，卓榮泰你乾脆就出來明講，陸配是不是外國人？是或不是，直接講！然後再更明白講，在台灣的陸配領到身分證有沒有參政權？有或沒有，講清楚！



柯文哲強調，“今天你（卓榮泰）要是講說‘陸配是外國人’、‘陸配其實在台灣拿到身分證也沒有參政權’，好，我跟你講，你敢明著講，我們就讓李貞秀下台！”



柯文哲指出，不能夠讓陸配報名、“中選會”資格審查通過且發當選證書，在大法官前宣誓就職等程序全走完後，今天才搞不備詢、不提供資料，“我明白講，民進黨你們要不要認真做事？這明明就是在搞對立。”



柯文哲痛批，“不然就明著講‘陸配沒有參政權’、‘只要你們民進黨執政，陸配就沒參政權’，明著出來講！我會火大就是這樣，不要把國家時間浪費在搞這上面，賴清德你認為這樣就可以當選、連任嗎？不要在搞這種事情了！”