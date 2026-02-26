苗栗慶元宵攻炮城　議長三度拿金牌好兆頭

苗栗縣議會議長李文斌攻炮城成功獲得金牌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月26日電（記者 盧誠輝）元宵節將至，苗栗縣後龍鎮特有的攻炮城活動即將登場，身兼慈雲宮主委的中國國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌順利投擲成功拿下金牌，李笑說，這已是他第三次投擲成功，巧合的是，每次投擲成功都是在選舉年，所以這也代表好兆頭，祝到場來賓都能順利連任。



苗栗縣政府26日在後龍慈雲宮舉辦攻炮城元宵宣傳記者會，包括鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌、國民黨籍苗栗縣議員林寶珠、鄭秋風、民進黨及苗栗縣議員陳品安、邱毓興、時代力量黨籍苗栗縣議員黃忠倫、無黨籍苗栗縣議員張佳玲、陳碧華、廖秀紅、楊明燁等人都到場出席。



在記者會後順利投擲成功的李文斌表示，這是他第三次在攻炮城宣傳記者會中投擲成功拿下金牌，很巧的是，他前兩次投擲成功也都是在選舉年的時候，剛好今年又是選舉年，這代表好兆頭，他也祝福鍾縣長和所有到場議員今年都能心想事成、連任成功。



李文斌也分享投擲技巧指出，一般人拿到鞭炮點燃後還沒投擲出去時，手通常都會發抖，但是因為這是特製鞭炮，炮蕊比較長，不會這麼快爆開，所以只要不緊張，手不要發抖，瞄準炮口丟出去，命中率就會大幅提升了。



苗栗縣政府文化“觀光局”表示，後龍慈雲宮攻炮城活動在3月1日到3月3日每天下午6時30分開始舉辦，慈雲宮特別準備包括金幣和家電等多項大獎，參加者只要將手中鞭炮點燃並瞄準3米高炮城頂端的小圓樓投擲，並引燃裡頭的煙火就能得到獎項，位置愈高、獎項愈大，讓民眾感受傳統節慶的熱鬧氛圍。



苗栗縣政府文化“觀光局”指出，後龍慈雲宮攻炮城活動從200多年前的清朝時期就已開始，當時後龍港為通商口岸，曾有一年瘟疫肆虐，地方人士向當地信仰中心的慈雲宮主神天上聖母祈求庇祐，並依指示在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮，透過硝火產生消毒作用，果真成功驅趕瘟神，因而傳承至今。