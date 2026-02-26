卓存款比賴多　賴購買日幣基金引注目

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／台“監察院”今天公布最新一期廉政專刊，賴清德與配偶吳玫如存款部分為新台幣231萬2183元，較上次2024年11月申報減少894萬1841元；另新增一筆自中國信託購入的富達全球優質債券基金6萬3053.03單位，折合新台幣價值1190萬2805元。債務方面，賴清德仍有742萬2599元房屋貸款，較上次申報減少約503萬7796元。



賴清德此次申報財產中，有一筆新增的日圓計價債券基金，成為此次申報中的小亮點。是透過中國信託購入的“富達全球優質債券基金”，幣別為日圓，折合新台幣約1190萬元。再加上配偶名下原本持有約1166萬元的3筆美國債券，整體債券相關部位已超過2300萬元規模。



卓榮泰與配偶的財產資料，存款共921萬7578元，較2024年6月申報的601萬1270元，增加320萬6308元；現金共1萬5220元，較上次申報減少5750元；周轉金債務共356萬1891元，較上次申報386萬129元，減少29萬8238元；另新增其他財產8元。



“監察院”公布最新一期廉政專刊，公布“總統府”、“中研院”、“國安會”、“國安局”、“行政院”、“外交部”、“國防部”、“財政部”、“內政部”、“教育部”、“法務部”、“農業部”、“運動部”、“文化部”、“衛福部”、“數發部”等單位官員最新財產申報資料。



根據申報資料，賴清德名下土地位於台南市安平區金城段，面積189.23平方公尺，建物面積458.96平方公尺，均於2021年3月購得並全數持有，分別申報價值2442萬元與838萬元。



動產方面，吳玫如名下僅登記一輛TOYOTA CAMRY汽車，排氣量1998cc，為2006年12月購買。



金融資產部分，賴清德未申報現金，與吳玫如在兆豐商銀、華南商銀、台灣銀行、中華郵政、台灣企銀、中國信託等銀行合計存款231萬2183元，較上次申報的1125萬4024元減少894萬1841元。