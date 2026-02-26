賴欽點選桃園市長？王義川：什麼都有可能

王義川（右二）今天出席正國會舉行“幕僚世代挺進議會”記者會。（正國會提供） 中評社台北2月26日電／2026年底九合一選舉民進黨桃園市長人選備受矚目，25日民進黨中執會後，身兼民進黨主席的賴清德單獨約見民進黨不分區“立委”王義川，被解讀是賴徵詢其參選桃園市長，引發外界高度關注。王義川今天受訪則語帶玄機“目前看起來什麼可能都有”。



民進黨“正國會”26日舉行“幕僚世代挺進議會”記者會，介紹8位具政治幕僚背景的參選人，組成“台灣正青2.0”，將以團體作戰方式投入2026年縣市議員選舉，王義川擔任推薦人。



被問到是否被賴清德約談要參選桃園市長，王義川說，跟賴清德常常討論時政，昨天在中央黨部，基本上是聊了全台大部分選區的選情，也詢問他的觀察。對民進黨來說，包括台北、桃園、金門、新竹縣市、花蓮、連江7縣市尚未提名，選對會跟賴清德也都在做最後的佈局。



除此之外，王義川指出，也討論一些人選，“包括我自己的規劃，目前看起來什麼可能都有”。他也必須對“正國會”所有議員進行全台輔選，民進黨提名的縣市長，他也要輔選，還不到最後關頭，就讓選對會跟賴主席再討論一下。



王義川說，個人生涯規劃一點都不重要，參與政治者，黨主席和選對會做何決定，身為黨員必須遵守，還有時間，讓大家再討論一下，也讓他再想一下；目前仍在多方徵詢相關人選。



除了王義川，“總統府”副秘書長何志偉也在桃園頻繁活動，被認為有意積極爭取民進黨提名參選桃園市長，過年期間也陪同賴清德到桃園廟宇參香。