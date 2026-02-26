拚東山再起　高嘉瑜南下挺郭國文子弟兵

高嘉瑜(左)陪同台南市山區市議員參選人賴懋慶(中)在玉井果菜市場拜票。(照片：郭國文服務處提供) 中評社台南2月26日電／民進黨前“立委”高嘉瑜此次投入台北市港湖區議員選戰，拚東山再起。26日南下玉井陪民進黨台南市山區議員參選人賴懋慶一起掃玉井果菜市場，現場也不忘高歌一曲，接著趕往東山。高嘉瑜說，上次來東山就是為王宣貿助選，後續王果真順利高票當選，這次再度來到東山，不只要讓王宣貿高票當選，自己也要“東山再起”。



媒體報導，民進黨籍“立委”郭國文邀請高嘉瑜南下替選區特助賴懋慶拉抬。他說，高嘉瑜回到港湖再度參選市議員，今日來到東山參拜，代表即將“東山再起”，回到崗位繼續為港湖鄉親服務。他也肯定高嘉瑜問政表現有目共睹，這次選舉雖然多次被點名要參選縣市首長，她卻堅持回到港湖服務鄉親，希望大家可以支持始終對地方付出的人選，為人民爭取最大福祉。



高嘉瑜先陪同賴懋慶在玉井果菜市場逐一向鄉親拜票。賴懋慶表示，雖然台南整體偏綠，但山區政治版圖向來藍大於綠，自己與高嘉瑜都是投入艱困選區來經營的人，他深知必須加倍努力，也會學習高嘉瑜的努力與拚勁，努力在山區有所突破。



市場拜訪農民攤販民眾時，高嘉瑜也邊品嘗山區香蕉、番茄與波羅蜜，高唱“心花開”等歌曲給農民聽，許多人聽了笑得相當開心，誇讚高嘉瑜“唱歌很好聽”。



高嘉瑜說，過去台南山區只要有需求，不管是農作物的天災補助，還是灌溉水利建設爭取，賴懋慶都即時參與服務，希望大家可以支持認真的候選人。



高嘉瑜隨後到東山區，參與一年一度的地方盛事“東山迎佛祖”。王宣貿表示，此行也象徵高嘉瑜從東山再出發的精神意涵，兩人也互相打氣、送上祝福，希望彼此都能高票當選。