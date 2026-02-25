劉必榮：台灣在中美談判桌上已無話語權

東吳大學政治系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普宣稱3月31日至4月2日訪華，東吳大學政治系教授劉必榮接受中評社訪問表示，從美方先透露消息、中方未予證實來看，美國對中國的需求較大，這與美國今年底的期中選舉有高度相關。去年習特會以經貿為主要導向，但2月習特熱線已提到對台軍售議題，若特朗普訪華成行，軍售議題很大機率會被端上檯面談。



劉必榮說，台灣恐怕無法寄望於特朗普的善意。最糟糕的情況是中美簽署第四公報，犧牲了台灣利益，而在台美關稅上美國也對台施壓。



白宮官員20日向媒體宣布特朗普將於3月31日至4月2日訪華，但中國外交部24日並未證實此事。隨後，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）25日對外表示，美中之間長期爭執的關係已處於“穩定”。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。現任教於東吳大學政治系。



劉必榮接受中評社訪問表示，中美雖然互有需求，但現在美國對中國的需求較大，因美國今年要舉行期中選舉，而特朗普很需要中美關係穩定，在貿易上幫特朗普爭取多一點選票支持。特朗普很明顯希望中美關係有一個比較好的結果，如去年外傳特朗普拒絕賴清德過境美國、延遲對台軍售等，美國實際上也在營造較好的氛圍。



劉必榮說，特朗普可能將於3月31日至4月2日訪華一事，也都是白宮官員對外透露，但中國並未證實，可以看得出來美國是希望與中國達成一個協議的。從這樣的論點來看，習特2月的熱線中，中方要求美方“務必謹慎處理對台軍售”，美方勢必得做一點讓步，但若特朗普明面上與中國談對台軍售議題，那就代表“六項保證”沒了，對台灣來說就是失分。