軍購條例可望付委後　谷立言會晤韓國瑜

AIT處長谷立言與韓國瑜會面。（照片：AIT臉書） 中評社台北2月26日電／“行政院”提出預算規模達新台幣1.25兆的軍購特別條例草案將在3月6日付委審查。美國在台協會（AIT）26日下午在臉書公布台北辦事處長谷立言與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜會面的照片。谷立言說，雙方針對在馬年美台的合作，進行了富有成效的討論，期待進一步深化美台在安全、經濟以及人民交流方面的緊密合作。