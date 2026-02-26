謝龍介挺北市福利　加碼台南15歲前月領5千

針對台北市長蔣萬安提育兒減工時政策，台南市長參選人謝龍介發文支持，並提出參選政見“育兒幸福3政策”。（照片：謝龍介臉書） 中評社台北2月26日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安25日宣布“育兒減少工時試辦計劃”，從今年3月1日開始，家中有12歲以下孩子的家長，可每日彈性減少1小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資的8成。國民黨籍“立委”、台南市長參選人謝龍介今日在臉書發文加碼，“育兒幸福3政策”，包括“0－15歲每月加碼領5000”。



謝龍介表示，今年國民黨台南隊提出的共同政見“育兒幸福3政策”預算規模，與照顧面向更宏大也更全面！其中一項，就是要讓台南市小朋友“0－15歲每月加碼領5000”。他相信這計劃更好，規模更宏大，每個小孩0－15歲共可領到96萬，從出生到國中畢業，由市政府投資台南下一代未來，同時也減輕家長們負擔。



謝龍介說，“這一次，我要向萬安說，拍謝！咱台南要贏台北了。”



謝龍介指出，綠營朋友們這幾天一直質疑我們財源，他會利用台南市新版《財劃法》增加的163億元，其中約75%、約123億元來支應，把錢花在刀口上，減輕爸媽負擔外，也讓台南年輕人敢結婚、敢生育，未來也養得起，由市府投資下一代，雖然花的錢更多，這投資很值得，台南必須要做。



蔣萬安拋出的政策引發支持者與反對者交鋒，國民黨籍“立委”、台南市長參選人謝龍介今日在臉書發文表示，此政策立意良善，引起社會很多討論，讓民眾能更瞭解育兒政策的重要性，他認為很好，相當支持。



謝龍介強調，少子化是“國安”危機，任何有建設性，有行動力的作法，都值得鼓勵。他也非常期待觀摩台北市試辦的成績，見賢思齊。