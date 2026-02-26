軍購案將審　國民黨：不擋預算錢都用在刀口上

國民黨組發會主委李哲華。（中評社 資料照） 中評社嘉義2月26日電／“行政院”提出預算規模達新台幣1.25兆的軍購特別條例草案，將在3月6日付委審查。中國國民黨主席鄭麗文與組發會主委李哲華今天到嘉義縣黨部新春團拜，對於軍購案議題，鄭麗文並不回應，李哲華受訪時表示，國民黨對軍購案黨中央與“立院”黨團已開會，國民黨採取的立場是對美政府軍購部分不會擋預算。民眾雖支持強化“國防”，但也要求在野黨嚴格審查，確保每分預算都用在刀口上。



李哲華強調，但就商業採購部分會加以實質監督，至於有關台灣“國防”供應鏈部分，建議民進黨政府將此類項目列入台灣相關預算，而非包山包海，全部塞到軍購預算內。



媒體報導，李哲華表示，國民黨團經過開會討論，就民進黨政府所提軍購案，要分三部分來談，第一部分是對美政府的軍購，第二部分是商業採購，第三部分為台灣投資扶植“國防”供應鏈，針對美國政府的軍事採購，國民黨立場基本不擋，且歷任國民黨政府對軍購部分是不打折扣。



就商業採購部分，李哲華說，像民間業者跟“國防”無關，都可以承包軍事採購，這類的軍事採購，在野黨有必要為人民看緊荷包，加上過去有類似獵雷艦、尹清楓命案等爭議，在野黨必須實質監督，避免浪費民脂民膏。



至於有關台灣“國防”供應鏈的部分，李哲華表示支持，但建議政府應將此類項目列入台灣相關預算，而非全數塞進包山包海的軍購預算內。