綠民調蘇巧慧首超車李四川　藍綠僅差0.4%

綠委蘇巧慧。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／根據民進黨最新2026年新北市長選舉民調顯示，在民進黨籍“立委”蘇巧慧、台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨籍台北市副市長李四川的三方競逐之下，蘇巧慧以38.1%的支持度居冠，與排名第二的李四川差距7.9個百分點；若是藍綠對決，蘇巧慧首度以43.7%微幅領先李四川的43.3%。



新北市長選舉升溫，民進黨已徵召“立委”蘇巧慧代表參選，民眾黨由黨主席黃國昌親征，國民黨則預計下月提名台北市副市長李四川上陣。



民進黨在春節後執行一份選舉民調，結果顯示，在蘇巧慧、李四川與黃國昌三人參選的情況下，蘇巧慧以38.1%的支持度位居第一，李四川則以30.2%居次，黃國昌支持度為13.1%。



若藍綠一對一對決，蘇巧慧的支持度提升至43.7%，李四川則為43.3%，蘇巧慧以0.4個百分點的差距首度微幅領先，呈現高度膠著。此外，若由蘇巧慧對決黃國昌，蘇則以52.4%大幅領先黃的30.9%。



交叉分析指出，蘇巧慧在20至29歲區間的支持度高達63.4%，李四川則為17.6%；蘇巧慧在30至39歲、以及70歲以上的區間，支持度也保持領先。不過，李四川在40至49歲、50至59歲、60至69歲等三個年齡區間具有優勢。



媒體報導，對此，蘇巧慧受訪回應，在過年前夕和春節期間，她積極走入市場和廟宇，感受到越來越多不分年齡、不分黨派的民眾對她表達支持，也非常感謝大家認同她和團隊這段時間的努力。



蘇巧慧強調，各項民調她和團隊都會認真參考，她會持續按照自己的步調，提出更多照顧市民生活、提升新北產業競爭力的政見，帶領新北隊爭取為400萬新北市民服務的機會。



本次民調由民進黨民調中心執行，調查時間為2026年2月23日至24日，對象為新北市20歲以上民眾，共計完成1020份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，相關經費來源為民進黨。