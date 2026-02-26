陳其邁自豪高雄托兒完善 藍議員秀數據打臉

國民黨籍高雄市議員白喬茵。（白喬茵臉書） 陳其邁說，“高雄百人以上企業完善托兒措施和設施比例超過99%”，高雄市藍議員白喬茵以數據打臉。（白喬茵臉書） 中評社台北2月26日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安25日在市政會議上宣布，3月起試辦“育兒減少工時”試辦計劃，凡參加計劃的公司讓家有12歲以下子女，有育兒需求的員工每天彈性減小1小時工時。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁回應“高雄百人以上企業完善托兒措施和設施比例超過99%”，但遭國民黨籍高雄市議員白喬茵以數據打臉。



白喬茵26日在臉書發文表示，蔣萬安拋出每天少一小時工作的政策，這對有孩子的爸媽來說，簡直像灑糖一樣甜。因為她曾經是那個傍晚一到就開始焦慮的上班族，擔心小孩在幼稚園等太久、擔心回家沒時間煮飯。



白喬茵說，結果台北市政策一推出，有人馬上開酸預算才新台幣550萬。那來看看高雄市的勞工局，每年補助企業打造托兒措施和設施的預算是多少？答案是72萬!陳其邁市長今天是哪來的底氣回覆媒體“高雄百人以上企業完善托兒措施和設施比例超過99%”？不知這次又派哪個數學老師出來偷灌水。



白喬茵指出，進一步調閱資料發現，在所謂的“完善”比例裡，高雄900多家的百人企業中衹有7家申請托兒設施補助(2022-2025年統計)，其餘都是以老闆直接發沒什麼存在感的育兒津貼給員工的措施居多。



白喬茵表示，政策有沒有用心，有養過孩子的人一看都知道。錢並不是育兒唯一的壓力來源，孩子的成長過程會有很多突發狀況導致父母必須請假陪伴，所以她多次在議會建議高雄市政府：加大誘因鼓勵企業規劃臨時照顧空間、鼓勵企業增加家庭照顧假天數、肯定企業允許有限度地申請遠距上班。



白喬茵認為，唯有政府與企業攜手重視友善育兒，才能讓台灣的生育率困境看見曙光。不要講甚麼99%，虛無飄渺的東西，就算999%也都只是敷衍人的表面功夫。