賴改口稱大陸有進展？梁文傑：態度一貫

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 陸委會例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）賴清德24日赴台中出席台商春節聯誼活動，罕見稱呼對岸為“中國大陸”、“大陸”，被外界解讀新年兩岸關係可能有所進展？陸委會副主委梁文傑26日表示，我們對兩岸的態度一貫，願意在對等狀況下與對岸進行對話交流。



陸委會26日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。