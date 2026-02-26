【
賴改口稱大陸有進展？梁文傑：態度一貫
http://www.CRNTT.com
2026-02-26 19:43:16
陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝）
陸委會例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）賴清德24日赴台中出席台商春節聯誼活動，罕見稱呼對岸為“中國大陸”、“大陸”，被外界解讀新年兩岸關係可能有所進展？陸委會副主委梁文傑26日表示，我們對兩岸的態度一貫，願意在對等狀況下與對岸進行對話交流。
陸委會26日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。
