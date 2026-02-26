德國總理訪陸　黃介正：台灣要與陸找尋槓桿

淡江大學戰略所副教授黃介正。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／《紐約時報》24日披露，2023年華府有一場對矽谷高層的機密簡報會，會中國家安全官員警告蘋果、超微與高通等科技公司高層，強調若是台灣被封鎖，將會切斷全球90%高端晶片供應，重創美國科技產業，這也就是為何美國從拜登到特朗普、兩任政府都積極施壓台積電赴美設廠。對此淡江大學戰略所副教授黃介正26日在網路節目示警，台灣應該要尋求槓桿和大陸來往，否則一味靠向美國的下場，最怕就是特朗普在白宮和澤倫斯基說的那句話：You Have No Cards（你手上沒牌）。



他指出，現在德國總理正在中國大陸訪問，加拿大有去大陸、英國也去，大家都去為什麼？因為都在找尋槓桿，黃介正強調在政治上要有一個槓桿的機會，不然你就束手就擒。



黃介正26日在網路節目《直球對決》指出，台灣在面對各項挑戰時，美國如果抽手，台灣的確會跟北約一樣、滿血程度會下降60%，而且得罪美國都沒有好下場。



對於台積電到美國設廠，黃介正表示我們半導體先進製程還是有保留一些，但是我們的矽盾（Silicon Shield）卻愈來愈薄。20幾年前我們說矽盾，如果我們遭受攻擊，所有的國家都會來挺我們，所以我們不怕。但是我們這個矽盾已經被特朗普強迫晶片產業移轉，盾還在但是已經愈來愈薄，以前可以擋住很多攻擊，現在這個盾很可能被打穿。當然你可以有很多說法，說不是產業被掏空、而是擴大全球布局，但是事實上如果台灣半導體最先進的製程、研發都搬走的話，那台灣真的籌碼就沒有了。



黃介正指出，有美軍的中階軍官說過，如果解放軍打來的話，美國要把新竹科學園區先炸掉，免得被大陸拿走。你台灣人聽到這個心裡面多難過，但是面對美國這些壓力，他認為台灣要務實一點，台灣不能夠跟美國說再見，這是事實，但是我們也不要不跟中國大陸往來，不然你連想去槓桿的機緣都沒有。他指出現在德國總理正在中國大陸訪問，加拿大有去大陸、英國也去，大家都去為什麼？因為都在找尋槓桿，黃介正強調在政治上要有一個槓桿的機會，不然你就束手就擒。



黃介正最後警示，台灣最怕的就是特朗普總統在白宮跟澤倫斯基講的那一句話“You Have No Cards，你手上沒牌”。如果我們晶片全部，先進製程跟技術、研發全部都被搬走的話，就會有人跟我們說“You Have No Cards”。