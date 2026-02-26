燈節喊這裡是上海被嗆　他酸台南自稱小京都

台北燈節的上海燈區。（中評社 資料照） 針對台北燈節的上海燈區，謝寒冰發文表達看法。（照片：謝寒冰臉書） 中評社台北2月26日電／2026台北燈節花博展區25日晚點燈，中國國民黨籍台北市長蔣萬安與上海台辦聯絡處長徐皓等人共同合影，主持人介紹到作品名稱“這裡是上海”時，有民眾大喊“這裡是台北”，引發討論。對此，媒體人謝寒冰開酸，“台南說自己是小京都算不算矮化？”



2026台北燈節以雙IP“變形金剛”、“泡泡瑪特”於2月25日至3月15日席捲花博公園與西門町雙展區，蔣萬安25日晚間在花博展區親自點亮10公尺高的變形金剛主燈，揭開燈會序幕。



上海市政府依往例參展、設置專屬上海燈區，並組賞燈團來台參與。上海燈區作品“這裡是上海”，主體造型用“天馬展翅”的傳說，並採用PP幻彩綠色環保材質，打造一匹“穿越時空的宇宙駿馬”，足踏“星軌銀河”，周身環繞上海標誌性建築、黃浦江與蘇州河。



當蔣萬安與上海台辦聯絡處長徐皓等人在上海燈區合影，主持人介紹作品名稱為“這裡是上海”，現場民眾聽聞議論紛紛，有人喊“這裡是台北，不是上海！”這一幕事後引發討論，更被台派人士批評自我矮化。



謝寒冰26日在臉書表示，台北燈節主持人在介紹上海燈區時喊“這裡是上海”，遭到圍剿，有人說這是自我矮化。他反諷，“台南說自己是小京都算不算矮化？這一刻我們都是烏克蘭人算不算矮化？叫日本大哥哥算不算矮化？上海會不會覺得自己被燈節主持人矮化了？”



台北市觀傳局則強調，該作品是由上海團來台設燈組，皆依往例、通過陸委會申請，盼外界別過度解讀。