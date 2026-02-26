王義川選桃市長？周玉蔻促答應勿被某家族情勒

王義川（右二）26日出席“正國會”舉行“幕僚世代挺進議會”記者會。（照片：“正國會”提供） 周玉蔻勸進王義川選桃園市長。（照片：周玉蔻臉書） 中評社台北2月26日電／2026年底九合一選舉民進黨桃園市長人選備受矚目，25日民進黨中執會後，身兼民進黨主席的賴清德單獨約見民進黨不分區“立委”王義川，被解讀是賴徵詢其參選桃園市長，引發外界高度關注。王義川今天受訪則語帶玄機“目前看起來什麼可能都有”。媒體人周玉蔻26日在臉書發文勸進王義川“快快答應不可猶豫”。



周玉蔻說，賴主席頭腦清明、意志堅定、不受某家族操作情勒、棒，“阿川快快答應不可猶豫。”



民進黨“正國會”26日舉行“幕僚世代挺進議會”記者會，介紹8位具政治幕僚背景的參選人，組成“台灣正青2.0”，將以團體作戰方式投入2026年縣市議員選舉，王義川擔任推薦人。



王義川表示，他跟賴清德常常討論時政，昨天在中央黨部的會面，基本上聊了全台大部分選區的選情，問一下他的觀察。



王義川說，對民進黨來說，目前包括台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣、金門、馬祖等7個縣市還沒有提名人選，也討論了一些人選，包括我自己的規劃。



王義川表示，對他來說，個人的生涯規劃一點都不重要，既然要從政，政黨、黨主席、選對會做什麼決定，身為一個黨員就必須遵守。



王義川說，該怎麼做最後會決定，還有時間就讓各方再討論一下，“也讓我自己再想一下”，黨主席跟選對會目前多方都還在徵詢相關人選。



對此，周玉蔻表示，王義川代表民進黨選桃園，“好牌！讚！”



