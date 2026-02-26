雙城論壇推手饒慶鈺返台東故鄉參選縣議員

台東縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺返鄉深耕，透過臉書粉專向鄉親問候。（饒慶鈺臉書） 中評社台東2月26日電／台東市公所26日舉行元宵祈福嘉年華宣傳記者會，除炮炸寒單氣勢震撼吸睛外，將角逐下屆台東縣長的民進黨“立委”陳瑩，主動與表態參選縣議員的中國國民黨籍台東縣長胞妹饒慶鈺“同框”，並介紹兩人曾是“同學”，增添政治話題。



饒慶鈺擁有政治大學外交系學士、美國哥倫比亞大學國際事務碩士學位，曾任“外交部歐洲司”西歐科科長、台北市政府國際事務委員會執行長，擔任市府參市期間曾負責台北、上海雙城論壇事務，往來兩地連繫，之後又被新北市長侯友宜挖角出任秘書處長。



在饒慶鈴兩屆台東縣長將卸任之際，饒慶鈺返鄉頗有布局之意。她去年4月離開新北市府時，一度被認為是要返鄉選台東縣長，她否認表示，“因父親年邁、身體不如以往，家又比較遠難以兼顧，因此想回家多陪陪家人。”日前宣布將參選縣議員。



饒慶鈴、饒慶鈺的父親饒穎奇曾擔任“立法院副院長”、“立法委員”，已92歲高齡。



國民黨去年底已徵召台東縣議會議長吳秀華參選下屆台東縣長，將對上民進黨原住民“立委”陳瑩。阿美族李吳穎智日前也宣布參選，表示，過去曾表態參選縣議員、縣長及“立委”，但因資金不足未完成登記，此次資金已有著落。



台東縣長饒慶鈴胞妹、國民黨籍的饒慶鈺3日正式啟動“心繫台東 鈺見幸福”臉書粉絲專頁，並發布懷抱愛犬、笑容燦爛的形象照向鄉親宣告回歸故鄉。曾任新北市府秘書處長的她以“返鄉女兒”自許，強調將以走訪部落、市場吃早餐等庶民生活重新認識土地。



根據《中時新聞網》報導，今日記者會現場，多位里長、市民代表到場力挺，國民黨“立委”黃建賓、民進黨“立委”陳瑩、莊瑞雄皆親自出席。台東縣長饒慶鈴與同黨籍議長吳秀華由秘書代表與會。饒慶鈺自公開表態投入下屆縣議員選舉後，勤走基層，此次也親自參與盛會。



國民黨籍台東市長陳銘風致詞時提到，前2天特別前往天公廟參拜，祈求今天不要下雨，結果很靈驗，真的沒有下雨。原先準備很多的帳篷與雨衣都沒有派上用場，笑稱象徵今年所祈求的願望都能實現，“要連任的，趕快去祈求”。



隨後接下麥克風的綠委陳瑩，一開口就喊著要介紹她的同學“小鈺”，原本坐在後排的饒慶鈺隨即走向台前，兩人肩並肩站立。陳瑩表示，其他地方的神明是用拜的，台東是用炸的，“最厲害、最有氣魄，大家說對不對”？語畢，饒慶鈺鞠躬後返回座位，兩人互動成為全場另一焦點。



據了解，陳瑩、饒慶鈺是台東大學附屬實驗小學與新生國中校友。