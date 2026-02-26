蘇巧慧反超李四川　楊智伃諷“內慘民調”

民進黨民調顯示，蘇巧慧支持度領先李四川0.4%，楊智伃諷刺是內慘民調。（照片：楊智伃臉書） 中評社台北2月26日電／民進黨最新2026年新北市長選舉民調結果顯示，若民進黨籍“立委”蘇巧慧對決中國國民黨籍台北副市長李四川，蘇以43.7%支持度微幅領先李的43.3%。對此，國民黨台北市議員擬參選人楊智伃26日在臉書舉2022年選舉期間的民進黨內參民調結果為例，顯示民進黨的內參民調一向不准，更諷刺民進黨的“內參民調”，其實是“內慘民調”



民進黨民調顯示，若2026年新北市長選舉為民進黨蘇巧慧、國民黨李四川加上民眾黨黃國昌的三方競爭，蘇巧慧以38.1%支持度領先李四川的30.2%及黃國昌的13.1%；若是蘇巧慧與李四川的傳統藍綠對決，蘇巧慧也首度以43.7%支持度領先李四川的43.3%。



楊智伃指出，民進黨的內參民調，其實是“內慘民調”。嘴上說反超，結果每次開票都是一片慘淡。說穿了，最大的功能不是反映民意，而是安慰自家候選人蘇巧慧的玻璃心。



楊智伃以2022年選舉結果為例，當年台北市長選舉由蔣萬安對決陳時中，民進黨內部聲稱“小幅增加”，支持者投票意願明顯上升，結果，陳時中大輸14萬票，落後超過10%，得票率僅 31.93%，幾乎只守住基本盤；桃園市長選舉由張善政對上鄭運鵬，民進黨內參民調宣稱，鄭運鵬已經明確超車，贏過張善政1%，結果開票是張善政52.02%、鄭運鵬40.03%，鄭大輸11.99%，誤差率高達13%；台中市長選舉由盧秀燕對上蔡其昌，民進黨內部稱“民調已接近黃金交叉”，事實卻是盧秀燕59.35%、蔡其昌38.93%，蔡其昌大輸20.42%，。



楊智伃說，去年726大罷免大失敗之前，綠營從黨中央到名嘴、側翼，都聲稱國民黨有6至10席“立委”會被罷免，結果是0席，今天又端出這種數字，按照過往的例子與經驗，內部的聲勢一定是非常慘淡。



楊智伃強調，選舉不是靠安慰劑，民意也不是靠內慘民調喊出來的。李四川的紮實歷練與民意聲勢，讓民進黨提早開始抹黑造謠、提早開始佈局帶風向的民調，可見蘇巧慧真的很害怕。