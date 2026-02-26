許文忠：經貿大勢　美國終須與中國合作

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月27日電（記者 方敬為）針對美國對等關稅政策變局，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，美國總統特朗普不會善罷干休，若無設法多元布局，研擬因應對策，最終還是要面對來自美方的不合理對待，中國大陸深知箇中道理，一貫採取不妥協的作法，如今看來是正確之道，中方握有稀土等關鍵資源，加上基礎工業實力雄厚，從大趨勢來看，美國終須與中國合作。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



美國最高法院裁定特朗普政府“對等關稅”違法後，白宮迅速啟動的替代方案，特朗普援引貿易法122條款課徵150天的15％加成關稅，且新關稅將疊加原本基本稅率，同時可能啟動232或301條款調查，並再度強勢點名台灣“搶走美國晶片生意”，專家示警，台灣的傳統產業恐怕受當其衝。



許文忠表示，台灣若不知變通，仍任美國予取予求，勢必被美國掠奪一空！當前美國正透過掠奪資本、技術、人才與產業鏈來換取時間，試圖以此推動“再工業化”進程。



許文忠指出，特朗普點名台灣，就是因為台灣擁有半導體優勢，是助美國再工業會的工具，此舉短期內能將高端產業回流美國本土，對國內經濟具備正向促進的理論效益，但背後卻潛藏著難以克服的結構性矛盾。而在美國將自身利益最大化的過程中，台灣首當其衝，面臨著資源被強制掏空、產業面臨空洞化危機，甚至在國際政治舞台上逐漸被邊緣化的嚴峻處境。



探究美國再工業化的底層邏輯，許文忠說，美方最大的挑戰在於忽視了產業鏈的“共生性”，他解釋，高科技產業，尤其是半導體製造，並非單純的設備與廠房搬遷，而是需要龐大且綿密的上下游生態系支撐。美國試圖將“紅色供應鏈”完全剔除，卻面臨著嚴峻的現實考驗，也就是“美國本土嚴重缺乏中低端基礎零件的製造能力”，更遑論支撐高強度工業發展所需的基層勞工與技職教育體系。