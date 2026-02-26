中評關注：盧秀燕訪美　親美派叫板鄭麗文？

台中市長盧秀燕將在3月份訪美。（中評社 資料照） 中評社台中2月27日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕向媒體證實今年3月中旬將赴美國訪問，並稱要“化解美方對國民黨的誤解。”由於黨主席鄭麗文上任後，強化經營兩岸路線，並定調外務“先陸後美”次序，盧此時搶在鄭之前訪美，並被黨內部分人士稱讚為“自動補位”，引發政壇揣測，甚至有挑戰黨中央兩岸路線之勢。



盧秀燕今年底將卸任台中市長，並放眼2028大選布局，安排卸任前訪美顯然是在替大選之路鋪墊，然而，先前政壇也點名鄭麗文角逐2028，盧秀燕或有危機感，尤其盧在本屆黨主席改選，偏向支持郝龍斌，加上其屬於前主席朱立倫的人馬，朱近期動作頻頻，不只與先前黨務團隊保持密切聯繫，也舉辦營隊拚聲量，是否意味著藍營親美派醞釀叫板鄭麗文，值得觀察。



盧秀燕規劃今年3月訪美，她25日在不公開活動中向與會媒體高階主管鬆口證實，出訪時間預計在3月中旬，將走訪華府、紐約與波士頓等美東重要城市，並可望會晤層級高於一般“城市外交”的美方官員。



盧秀燕對媒體指出，“疑美論”是很不好的發展，她非常擔心，“事實上她在國民黨內接觸的多數人，大家都很珍惜與美國的友誼”，她相對比較資深，必須要多做一點事情，也必須有所行動。相關言論，顯然是不太認同當前鄭麗文所主導的兩岸路線。



在鄭麗文積極修補國共關係的當下，並且定調外務“先陸後美”次序，盧秀燕卻以台中市長的百里侯之姿發聲，與黨中央的步調形成強烈對比。



值得注意的是，這股挑戰黨中央路線的力量，並非盧秀燕一人，近期前主席朱立倫也碰巧“動作頻頻”，不只展開全台走透透的下鄉行程，積極厚植基層實力。日前，朱南下高雄與國民黨籍高雄市長參選人柯志恩同台出席地方宮廟活動，甚至與民進黨籍高雄市長陳其邁熱絡互動，展現其政治手腕與人和。

