藍擬推晶片法防先進製程出走　台官方反對

台“經長”龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北2月26日電／中國國民黨“立法院”黨團擬提“晶片“國安法”草案，並列為“立法院”新會期優先法案。對此，“經濟部長”龔明鑫今天表示，目前台灣對外投資審查機制完備，若另設專法且採取過於嚴格限制，可能出現反效果，“走回頭路變成閉關自守，這樣不太好”，過度限制恐促使企業外移，削弱台灣技術優勢，若因法規導致研發外移，“矽盾就不成矽盾了”。



國民黨團在“立法院”新會期提出42項優先法案，其中包括“晶片“國安法”草案”，國民黨團主張應落實“技術領先”保護原則，確保最先進的研發與生產實質根留台灣，並限制海外設廠規模，在未經“立法院”同意的情況下，不得對外輸出給任何國家或地區。



國民黨版“晶片“國安法”若通過，對大舉赴美日設廠，移出半導體先進製程的台積電有所影響。



《中央社》報導，龔明鑫今天主持“經濟部”業務會報前接受媒體採訪時表示，依現行制度，凡屬較重要的對外投資案，都須經投審機制審議，且由跨部會共同檢視是否涉及“國家安全”疑慮、對整體產業的效益，以及技術與台灣投資布局等因素，“本來就有考量這些因素了”。



他表示，過去數十年來，台灣正是在這套制度下持續發展，機制運作良好，若再另設專法且採取過於嚴格的限制，可能出現反效果，“我們都希望越開放越好，現在反而走回頭路變成閉關自守，這樣不太好”。



龔明鑫進一步說明，若嚴格限制在台灣發展的技術不得到海外運用，企業可能選擇直接在海外進行研發，因為在海外研發可適用全球市場，但若在台灣研發卻受限於國際運用，企業自然會重新評估布局，“這反而是弱化台灣技術成長的機會，是負面的”。



他指出，台灣所謂“矽盾”的核心，在於先進技術、量產能力、獲利與研發中心都留在台灣，若因法規導致研發外移，“那這個矽盾就不成矽盾了”。



另外針對特朗普政府目前依據“122條款”改徵15%臨時關稅並疊加MFN方面，龔明鑫表示，產業界普遍肯定台美對等貿易協定（ART）的談判成果，因其最大優勢在於15%稅率不疊加，且可與日本、韓國取得“立足點平等”的競爭條件，這對台灣出口至關重要。



他指出，目前屬過渡性的臨時關稅，採“10%加最惠國待遇（MFN）”計算。以工具機為例，原本MFN稅率約4%，現行出口美國形同課徵14%（10%加上4%），相較韓國目前僅10%，稅率差距讓台灣競爭條件略顯不利。



龔明鑫說，雖然10%加MFN相較去年的20%加MFN，“狀況已好很多”，但企業界仍希望盡快回到ART架構，以取得更穩定且公平的競爭基礎，政府也正與美方努力推動問題盡速解決。



至於近期降雨較少的問題，龔明鑫表示，近來降雨確實較少，但自2017年推動前瞻基礎建設以來，供水系統已大幅改善，例如去年完成的曾文與南化水庫聯通管已發揮調度功能，可由庫容較大的曾文水庫支援南化地區用水。



他指出，目前水情燈號較需要注意的是新竹地區，但在2021年旱災後已打通石門水庫與新竹的聯通管，必要時可跨區調水。未來若苗栗天花湖水庫順利推動，將進一步強化新竹及中部供水能力。



談及半導體產業用水情形，龔明鑫表示，現行環評已對業者提出嚴格節水要求，許多製程“一滴水可以用3次、4次”，整體節水率高達9成以上，且業者也願意使用成本高出一般水價數倍的再生水，以確保營運穩定。



針對AI產業需求持續成長是否會影響未來供水穩定？龔明鑫指出，自前瞻計劃推動以來，全台每天供水量已增加約263萬噸水源，未來規劃至120年時全台再提升每日120萬噸供給量。龔明鑫表示，依照此進度推估，長期而言應不致出現供水不足情形。