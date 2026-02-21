雷倩：兩岸終局一定是一個中國

婦聯會主委雷倩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）中華婦女聯合會主任委員雷倩26日出席一場有關台灣光復的新書發表會，她提到，兩岸如何去找到自己的終局路徑，從“憲法”角度來說，一定是一個中國，這沒有辦法逃脫的，也是大家的責任跟承擔。



雷倩強調，兩岸終究必須面對終局問題，關鍵在於終局是透過和平方式實現，還是透過戰爭毀滅形成，社會各界應開始思考不同可能路徑，並進行準備。



雷倩也指出，台灣目前所謂“維持現狀”其實是一種極為不穩定的狀態，若沒有朝向終局的方向與路徑，未來風險將持續累積，因此有必要開始討論新的制度與治理方式，為兩岸最終安排預作準備。



由原鄉人文化工作室推出的新書《台灣光復那些年：重現1945前後的胎動與新生》，26日在台靜農人文會館舉行發表會，邀請前台灣大學校長管中閔、婦聯會主委雷倩，以及霧峰林家、抗日志士後人林光輝等人出席致詞，從歷史與現實角度探討台灣光復與兩岸發展的意涵。



雷倩在會中表示，該書帶領讀者重新理解1945年前後的歷史關鍵時刻，也讓台灣社會更清楚面對至今仍未解決的兩個“未終局”問題。第一個未終局，是1945年台灣光復的歷史定位。她指出，當時接收台灣的是代表中央政權的力量，對許多台灣人而言，這象徵歷經日本50年統治後迎來新的開始，因此稱為“光復”。



雷倩說，但至今仍有人主張台灣地位未定，認為台灣並未正式回歸“中華民國”，這也成為台灣內部“台獨”論述的重要基礎之一，顯示台灣社會對歷史定位仍存在深刻分歧。