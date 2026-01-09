台歷史最久媽祖廟　苗栗慈雲宮有清光緒牌匾

苗栗後龍慈雲宮內殿神龕上方懸掛有清光緒皇帝御賜的“與天同功”扁額。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月27日電（記者 盧誠輝）苗栗後龍慈雲宮創建至今已有285年歷史，是全台經政府登記有案歷史最悠久的媽祖廟，廟內正殿掛有清光緒年間的“與天同功”牌匾，廟內還保有清乾隆年間的古桌與清道光年間的龍柱，顯見慈雲宮在台灣媽祖廟的的歷史地位。



後龍慈雲宮在清乾隆年間的1741年創建，最早只是一間茅草屋，後因相傳有大陸唐山貿易船隊來台遭遇暴風巨浪，忽見遠方有神燈焰燃天際，引導商船駛入後龍港避難脫險，便發願建廟，後經與當地居民籌劃募款後在1772年落成，之後又歷經幾次改建後才有現今規模。



後龍慈雲宮內殿神龕上方懸掛的“與天同功”扁額，是清光緒1882年時，由光緒德宗皇帝御賜，特派“太子少保頭品頂戴兵部尚書福建巡撫部院一等輕車都尉”官“岑航英”親自頒贈，上方有“光緒御筆之寶”皇帝印璽及聖旨，並配有兩條金龍，被慈雲宮視為是珍貴墨寶的無上珠榮。



此外，後龍慈雲宮廟內至今仍保留有清乾隆1772年建廟落成時的紫檀神桌，還有清道光1835年的的龍柱，經常吸引許多香客特別前來參觀。



後龍慈雲宮另有一項元宵節攻炮城特殊活動，相傳從200多年前的清朝時期就已開始，當時因後龍港為通商口岸，曾有一年瘟疫肆虐，地方人士向當地信仰中心的慈雲宮主神天上聖母祈求庇祐，並依指示在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮，透過硝火產生消毒作用，果真成功驅趕瘟神，因而傳承至今。