蔣萬安點亮泡泡瑪特主燈　笑談安太座

蔣萬安致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月27日電（記者 莊亦軒）2026台北燈節西門展區26日晚進行點燈儀式，中國國民黨籍台北市長蔣萬安出席儀式點亮泡泡瑪特Baby Molly主燈。蔣萬安致詞時表示，他屬馬而今年是馬年被大家說要安太歲，但是更重要的是安太座，他會帶二寶、三寶一同來賞花燈。



2026台北燈節西門展區26日晚進行點燈儀式，點燈儀式開場由青少年舞團帶來熱力四射的街舞演出，為西門展區揭開序幕，現場觀眾報以熱烈掌聲，為夜晚增添青春活力。



蔣萬安致詞時表示，西門展區結合潮流文化與國際IP，是今年燈節的一大亮點，他個人最喜歡的角色是“星星人Twinkle Twinkle”。他指出，此次燈組在造型設計上特別融入青花瓷元素，服飾花紋帶有東方古典韻味；而角色眼睛設計成小馬圖騰，巧妙呼應今年馬年主題。蔣萬安話鋒一轉表示今年是馬年，他也屬馬，大家都說要安太歲，但他覺得更重要的是安太座，所以他會帶他家的老闆（指老婆）以及二寶、三寶來賞花燈。



西門展區點燈儀式在眾人倒數聲中揭開序幕，8公尺高的泡泡瑪特Baby Molly主燈隨著音樂節奏緩緩亮起，現場同步啟動燈光秀與聲光展演。聚光燈在紅樓外牆與廣場地面來回掃射，搭配造霧機釋放的白色煙霧，營造出如夢似幻的舞台效果。音響中傳來象徵馬年的馬鳴聲，與節奏強烈的背景配樂交織，增添戲劇張力，讓整場展演更具沉浸感。



主燈細節亦別具巧思，Baby Molly雙眼設計成象徵財運的“元寶”造型，隨燈光閃爍發出金色光芒，寓意新的一年財氣滿滿。展演尾聲，廣場上方飄起夢幻泡泡，在燈光照射下折射出七彩光暈，吸引大小朋友驚叫聲連連、紛紛舉起手機記錄瞬間。聲光、煙霧與泡泡交織出層層光影效果，為西門町夜空揭開一場融合潮流IP與節慶氛圍的視覺盛宴。



點燈儀式結束後，蔣萬安在主持人陪同下沿著賞燈動線逐一走訪六大泡泡瑪特燈組，邊走邊聆聽策展團隊說明設計理念，也不時向現場民眾揮手致意、合影互動。走到以台北城市意象為原型打造的“雙面畫卷”燈組前，蔣萬安特別駐足良久。該燈組以翻頁畫卷概念呈現，呈現台北多元且包容的城市樣貌，讓不同世代與背景的民眾，都能在燈景之中找到屬於自己的共鳴。