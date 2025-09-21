兩岸文化交流　火舞、打鐵花苗栗慶元宵

台灣即將成真火舞團表演。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月27日電（記者 盧誠輝）苗栗縣政府為歡慶元宵節，25日和26日連續兩天邀請包括台灣即將成真火舞團、山西打鐵花團隊在苗栗同台交流，山西打鐵花團隊發揮國家級非物質文化遺產的實力，贏得現場上萬觀眾滿堂彩，即將成真火舞團也拿出看家本領狂秀絕活，不讓打鐵花專美於前。



打鐵花是中國古代匠師們在鑄造器皿過程中發現的一種民俗文化表演技藝，始於北宋，盛於明清，至今已有千餘年歷史。打鐵花技藝是將鐵屑加熱至攝氏1600度以上熔成鐵水，隨後敲擊拋灑，展現“天女散花”般的震撼場面。打鐵花技藝後來活耀於山西晉城和運城等地，因此便組成山西打鐵花團隊到處表演，為中國國家級非物質文化遺產的代表。



即將成真火舞團則是在2014年創立，是亞洲目前唯一以“火舞”為根基演出大型火舞劇的職業舞團，他們致力於將傳統街頭表演昇華為專業的劇場藝術，曾受邀登上大陸央視春晚等大型電視節目演出。今年2月成員楊立微更以獨創的“火桌”足技登上 “英國達人秀”，獲得全場評審一致讚賞，成功讓世界看見台灣的火舞實力。



兩岸文化團體在元宵節前夕連續兩天在苗栗同場交流，格外具有意義，也讓許多到場的觀眾都看得意猶未盡，相當珍惜這次難得的兩岸文化交流表演。

