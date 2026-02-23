中評關注：蔣萬安拋議題　藍綠白爭搶年輕票

蔣萬安最近拋出不少議題，吸引年輕家長關注，創造聲量。（取自蔣萬安臉書） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）國民黨籍台北市長蔣萬安最近連拋幾個政策，讓家裡有幼小孩童的家長非常有感。雖遭到綠營批評配套不足、預算過少等，但不少綠營支持者的年輕爸媽也買單，顯見蔣市府拋出類似議題，積極爭取年輕父母支持，已開始為2028累績政治能量。而年輕選票，甚至可說青壯世代一向就是藍綠白三方陣營積極爭取的目標，主要是能帶動網路聲量，對拉抬政治人物人氣有助益。



蔣萬安近期拋出週週喝鮮奶、台北市國中小學營養午餐免費，以及家裡有12歲以下小孩家長工時縮短1小時等政策，帶動其他縣市討論，營養午餐免費的政策更是六都幾乎都跟進。蔣試圖要領導議題，可見其政治野心，民進黨雖批評配套不足、預算過少等，但也不敢批評政策本意，連高雄市長陳其邁都肯定其立意，只是無法跟進。



尤其，許多家中有幼小孩童的家長，多是20多歲至40歲左右，是年輕選票的主要族群，蔣拋這個目標有鎖定特定族群選的用意，也希望用更高的視野解決少子化議題，看出蔣萬安對政治的野心。



而想要爭取青壯年選票也非衹有蔣萬安。民進黨早就積極佈局，從2023年6月開始發放文化幣，一開始對象是18歲至21歲，2024年則是延伸從16歲至22歲都可領取，今年對象擴展從13歲至22歲。提供每人1200點，1點等於1元新台幣，可用於看電影、看表演、買書、逛博物館等藝文消費。



從青少年就開始領取文化幣的族群，可能對民進黨執政產生認同，這也能成功吸引年輕選票繼續支持民進黨。而這筆經費是否用對地方，在野黨也不敢反對，深怕得罪未來的年輕選票。



過去多項民調顯示，20歲至29歲族群較多支持台灣民眾黨，因此民眾黨在網路上聲量、討論度都高。國民黨則是最欠缺年輕族群認同的政黨。民進黨的年輕選民支持度這幾年也在流失中，因此，賴清德也想積極拉攏年輕選民，黨中央常常舉辦營隊，號召年輕人參與，進而認同民進黨。而蔡英文經營網路社群，積極在網路“海巡”，也是想要持續保有年輕族群的支持度。

