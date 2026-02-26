雷倩：美國龐大壓力讓藍軍無法擋ART

婦聯會主委雷倩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普對全球實施的對等關稅遭美國最高法院判決無效，外界關注台美已簽署的對等貿易協定（ART）是否出現重新談判空間。中華婦女聯合會主任委員雷倩接受中評社訪問表示，特朗普雖在司法上受挫，但戰略上將透過更高政治壓力，迫使已完成談判的國家不敢反悔，包括台灣在內。



在此情勢下，雷倩說，在野的中國國民黨主張重新談判的空間幾乎等於不存在，因為除了將面臨來自美國的巨大壓力外，且在野黨又不負責談判，也沒有在談判桌上爭取更好的權力或機會時，如果反對，後續結果變更糟，這個鍋是否全變成在野黨要揹？所以她認為，難以真正阻擋ART持續推進。



美國最高法院20日判決，美國總統特朗普對全球實施的對等關稅無效。“行政院副院長”鄭麗君日前召開記者會說明最新因應情勢，但卻未對原本ART談妥的美車進口零關稅、美牛進口等條件是否持續進行清楚說明。



雷倩對此接受中評社訪問時指出，特朗普對最高法院推翻其關稅措施並未認輸，也未承認錯誤，反而在國情咨文中明確表示，若既有路徑行不通，仍有其他多項可動用的法律工具。其中包括可暫時實施150天的緊急條款，或透過較長時間的調查程序重新啟動措施。



雷倩說，更具爭議的是，部分條款涉及將經濟議題上升至國家安全層級，甚至動用特別法規。若真的採取這些手段，等同特朗普將經貿問題視為準戰爭狀態，因此雖然特朗普釋出強硬訊號，但實際動用的可能性仍需觀察。



她認為，特朗普現階段最重要的戰略目標，是透過高分貝政治語言，逼迫已完成談判的國家不要收回既有協議成果。只要協議另一方未提出反對，特朗普即使在國內司法遭遇阻礙，仍可透過雙方既有合議內容持續執行。這種作法的核心，是維持既有談判成果的穩定性，並為美國重新建立關稅體系爭取時間與空間。



在國際層面上，雷倩表示，特朗普將持續運用政治壓力鞏固已完成的談判結果，避免出現連鎖反悔效應；而尚未完成談判的國家，則可能暫時獲得喘息空間。但她提到，在美國國內，情況則完全不同，由於最高法院已確立相關法律原則基礎，許多企業開始向政府提出損害賠償訴訟，這些案件將在下級法院陸續審理，每一個判例都可能對未來制度產生深遠影響。

