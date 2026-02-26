國民黨挺李貞秀　批卓榮泰違法行政霸凌

國民黨發臉書力挺李貞秀，痛批賴清德和卓榮泰。（取自國民黨臉書） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）民進黨政府持續猛打台灣民眾黨籍陸配不分區“立委”李貞秀就職資格議題，“行政院長”卓榮泰更下令各“部會”一律不提供任何資料給，“政院”也暗示不接受其質詢。中國國民黨今晚在臉書發文表達力挺李貞秀立場，痛批卓榮泰根本是違法“違憲”的“行政霸凌”！



國民黨強調，卓榮泰硬扯“國籍法”，把陸配當成“外國人”來審查，但賴清德為了向美國展現“維持現狀”的誠意，在海基會活動現場，親口稱呼對岸為“中國大陸”，代表在“中華民國憲法”與法律架構下，對岸是“大陸地區”，不是“外國”，既然不是“外國”，大陸人民來台適用的是《兩岸人民關係條例》，根本不適用規範外國人的“國籍法”。



以下是國民黨臉書全文：



賴“總統”的“溫馨麵”與卓院長的“政治血滴子”：民進黨的雙標，到底要把台灣法治當什麼？



還記得去年底，賴清德“總統”特地跑到陸配開的麵店，溫馨地說：“不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是“國家”的主人。”結果才過沒幾天，卓榮泰院長就直接下令，對合法當選的陸配“立委”進行“行政封殺”，全面切斷資料提供。



一碗麵的溫馨大秀才剛下檔，民進黨霸凌新住民的政治追殺就立刻上演。



原來在民進黨眼裡，陸配只能是幫他們洗形象的工具，一旦進入“國會”，就立刻變成必須除之而後快的敵人？最荒謬的是，民進黨這次用來追殺陸配“立委”的理由，竟然是連他們自己都圓不過去的“法律邏輯”！



卓榮泰硬扯《“國籍法”》，把陸配當成“外國人”來審查。但請民進黨睜大眼睛看看你們自己支持的“總統”：就在昨天，賴清德“總統”為了向美國展現“維持現狀”的誠意，在海基會親口稱呼對岸為“中國大陸”！



這就是民進黨無法閃避的迴力鏢： 1️、賴“總統”承認是“大陸”：代表在“中華民國憲法”與法律架構下，對岸是“大陸地區”，不是“外國”！2️、既然不是“外國”：大陸人民來台適用的是《兩岸人民關係條例》，根本不適用規範外國人的《“國籍法”》！3️、霸凌“立法委員”：卓榮泰用《“國籍法”》去褫奪陸配“立委”的職權，根本是違法“違憲”的“行政霸凌”！



讓人不禁想問民進黨： 你們為了政治利益，連法理都可以自己發明嗎？遇到國際壓力，賴清德就乖乖喊“中國大陸”；遇到國內政敵，卓榮泰就硬拗陸配是“外國人”。連你們自家的領導人都承認是“大陸地區”了，卓榮泰院長，你還在用哪一國的法律霸凌“立委”？



中國國民黨堅定捍衛“中華民國”“憲政”體制，更堅決反對任何針對新住民的歧視與霸凌！我們要求“行政院”立刻停止這種荒腔走板的違法抵制，把應有的尊嚴與合法職權，還給每一位認同台灣的新住民！