王鳳生：台灣能走多遠？取決於中美

高雄大學榮譽講座教授王鳳生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月2日電（記者 蔣繼平）美方稱特朗普總統訂3月31日訪華。高雄大學榮譽講座教授王鳳生向中評社表示，特朗普關稅雖被最高法院判違法，但不會因此受挫失去籌碼，關稅只是很浮面的工具，關鍵仍在美中貿易結構性摩擦，而技術供應鏈也是重要一部分，台灣又是半導體供應鏈的關鍵節點，台灣議題不可能不談，台灣處境就像子彈列車，能走多遠取決於中、美。



王鳳生，高雄人，美國普渡大學（Purdue）經濟學博士。高雄大學榮譽講座教授，研究領域為國際政治經濟與戰略貿易政策。也是高雄科技大學全球運籌發展中心首席研究員，目前擔任亞太綜合研究院學術副院長。



美方宣布特朗普預定3月31日至4月2日訪華，中方並未明確回應。美國最高法院判決對等關稅違法，特朗普手中沒有了關稅籌碼，如何牽動中美貿易磋商受關注。



王鳳生表示，這些關稅措施不是單一事件，而是美中貿易結構性摩擦的一部分，與中、美兩國在技術、供應鏈與地緣政治競爭的長期趨勢密切相關。數據顯示，美國去年的逆差仍創下歷史新高，寫下1.24兆美元新紀錄，前五大逆差來源依序為中國大陸、墨西哥、越南、台灣及愛爾蘭，合計占整體赤字67%。中國仍為美國最大逆差國，金額2021億美元。



王鳳生表示，3月份的習特會若登場，算是第二輪過招，第一輪去年10月在韓國進行，雙方經貿團隊達成的貿易協議框架，涉及稀土出口管制、大豆採購等核心議題，為習特會的成功奠定了基礎。



王鳳生表示，美國去年開始最新的一系列關稅戰，由特朗普隨便喊價，這是一種結構性競爭，涉及中、美兩強發展G2（意即二國集團），在AI時代，美國強在研究，中國強在應用，各有一條供應鏈。