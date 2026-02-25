王鳳生：關稅生變一定要重談　否則產業更糟

高雄大學榮譽講座教授王鳳生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月1日電（記者 蔣繼平）台對美關稅再度生變。高雄大學榮譽講座教授王鳳生向中評社表示，傳統產業原本過年前好像有點轉機，但現在又沒了，可見機械、工具機、螺絲螺帽、鋼鐵業會有多慘。他認為台灣產業很有韌性，無法華麗轉身，但仍可站起，但若不做產品升級、技術升級，就真的只有死路一條。



他也強調，台灣當然要再與美國重談，否則對台灣產業更糟糕，若不重談，企業怎麼做長期規劃，怎麼決定投資規模。此外，台積電已確定赴美投資，錢回不來，到底換到什麼，都應該說清楚。



王鳳生，高雄人，美國普渡大學（Purdue）經濟學博士。高雄大學榮譽講座教授，研究領域為國際政治經濟與戰略貿易政策。也是高雄科技大學全球運籌發展中心首席研究員，目前擔任亞太綜合研究院學術副院長。



美國總統特朗普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用“貿易擴張法”第122條款對部分進口產品課徵15%關稅。



王鳳生表示，特朗普援引的122條款只有5個月的效力，代表就看7月後的變化，3月到6月可能都不會有消息，而關稅又生變，民進黨政府過農曆年前所談好的“台美對等貿易協定（ART）”所宣稱的關稅優勢已經沒有了，台美互惠架構被打碎了，就要從頭再來。



王鳳生強調，台灣當然要再與美國重談，若都不談，等於是搞冷戰，不談對台灣產業更糟糕，不談企業怎麼做長期規劃，怎麼決定投資規模？所以大家殷切期盼政府趕快給一個方向。



王鳳生指出，同時，關稅生變也打臉“行政院”的說法，那種“我們突圍了、成功了”都是空話。現在台灣是衝擊最大的，而且台積電早已確定赴美投資，投資的錢，台積電已經去了，回不來了，那到底台灣換到什麼，交換到的利益是什麼。

