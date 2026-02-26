高雄白老虎見證兩岸交流歷史　莊啟旺盼和平

國民黨籍前高雄市議長莊啟旺。（中評社 資料照） 中評社高雄2月28日電（記者 蔣繼平）高雄壽山動物園白老虎離世引起討論，也見證一段高雄與廣州的城市交流歷史。扮演關鍵推手的中國國民黨籍前高雄市議長莊啟旺向中評社表示，2008年他去廣州時兩隻白老虎都還是幼虎，當時是馬政府年代，兩岸很常交流，但政黨輪替後兩岸關係惡化，讓人感觸很深，他盼還是要多交流多接觸多瞭解，兩岸能夠真正和平。



莊啟旺目前71歲，曾於2006年到2010年期間擔任高雄市議長，2019年到2020年曾任國民黨高雄市黨部主委，卸任主委後回歸生活，鮮少在媒體露面，不過2022地方選舉、2024大選都有幫忙藍營輔選，在高雄政壇仍有一番地位。



壽山動物園深受民眾喜愛的明星白老虎“昭海”22日以高齡19歲（相當人類90歲）離去，因陪伴高雄市民超過14載，掀起不少討論。而高雄壽山動物園其實有兩隻白老虎“昭海”及“歡樂”，均來自廣州香江動物園，“歡樂”則於2016年離去。



值得注意的是，背後緣由，是2008年高雄市議會在時任議長莊啟旺率隊下，前往廣州市進行參訪行程，並獲得廣州市人大會及香江動物園同意贈送一對白色幼虎“昭海”及“歡樂”給高雄市以示兩城市的友好交流，並於2011年搭機送來高雄。



扮演關鍵推手的莊啟旺接到記者電話時才知道白老虎離世的消息，對此他表示感傷也感謝白老虎陪伴台灣民眾這麼多年，讓大家留下許多美好回憶。他想起當時去大陸看這兩隻白老虎時，都還是剛出生不久的小寶貝而已，且都是具有純正血統。



莊啟旺說，當時因為台北有獲大陸贈送熊貓，所以希望高雄也能有，而白老虎也是是中國古代神話中的四大神獸之一，所以盼“台北有熊貓，高雄則有白老虎”來區隔盼吸引觀光，當初也要求比照贈送熊貓的模式來高雄，只是受波折慢了3年送來。



由於當時是馬英九執政時間，兩岸交流熱絡。莊啟旺也說，高雄市與廣州市當時有類似姊妹市的交流，他擔任議長的任內兩邊蠻常交流，他也很常去大陸，比較可惜的是，之後政黨輪替，高雄、廣州也沒有交流好久了，他近年也沒再去大陸了。



對比現在兩岸關係惡化，莊啟旺也是很有感觸，他說，還是希望兩岸多交流，多接觸，這樣才能多瞭解，兩岸能夠真正和平。未來兩岸關係，他盼望還是朝正向方向發展，因為都是中華民族的一份子，只要持續交流，就不會戰爭。