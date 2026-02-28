中評關注：西方領袖接連訪華　台灣卻不同調

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台中3月2日電（記者 方敬為）陸委會最近在台商春節聯誼活動宣稱投資大陸將面臨3大風險，鼓勵台商回流。然而，相較於西方國家接連到中國大陸尋求經濟合作，看好中國大陸投資前景，大相逕庭。



美國最高法院裁定特朗普政府“對等關稅”違法後，白宮迅速啟動的替代方案，特朗普援引貿易法122條款課徵150天的15%加成關稅，且新關稅將疊加原本基本稅率，同時可能啟動232或301條款調查，並再度強勢點名台灣“搶走美國晶片生意”，專家示警，台灣傳統產業首當其衝。



陸委會24日在海基會舉辦的“2026大陸台商春節活動”當中，未提到投資美國的變數，反而向台商示警，在大陸投資可能面臨“內部經濟風險、外部圍堵、政治風險”，並鼓勵台商回流發展。



陸委會對台商經貿布局的提醒，與西方大國及國際企業大廠的判斷有所不同。從2025年下半年迄今，包括法國、德國、阿根廷、韓國、愛爾蘭、加拿大、英國等領袖接連訪華，不少更是率領該國重要企業廠商代表組團隨行。



最近一次就在2月25日德國總理默茨（Friedrich Merz）率領約30家德國大型企業高管組成的“史上最大規模商團”，赴北京展開為期2天的訪問行程。這是默茨2025年5月上任後首度踏上中國大陸，也是農曆馬年中方接待的首位外國領導人，一行人參觀在大陸春晚爆紅的機器人武術，看得津津有味。



美國特朗普政府變化劇烈的關稅政策，把各國整得七葷八素，而中國始終不妥協的姿態，反而在這波震盪中安穩自若，也讓西方國家紛紛轉向中方尋求更為穩定的合作契機。當過去與美國同屬於傳統陣線的西方諸國陸續在經貿領域向中國靠攏，民進黨政府卻鼓勵台商背道而馳，形成強烈對比。



民進黨政府硬扛“親美反陸”路線，不樂見台灣內部出現“疑美”聲浪，挑戰其“反中神主牌”，陸委會點出投資大陸的風險，設法“定錨”，是希望安撫內部對於台美經貿摩擦的焦慮感，避免輿論風向轉為“疑美論”，同時也向美方表忠，增加未來與美方交涉關稅豁免或減輕貿易壓力的政治籌碼。