中評鏡頭：南投燈會一覽大陸11市人文特色

2026南投燈會設置大陸夥伴城市燈區，緊鄰主燈區。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月2日電（記者 方敬為）2026南投燈會2月14日開幕以來，已有逾300萬參觀人次參觀，人氣爆棚，今年設置大陸夥伴城市燈區，就在主燈區旁邊，吸引許多民眾駐足欣賞，今年並有11座大陸城市花燈展示，走一趟南投燈會就能一覽11市人文特色。



南投燈會今年在2月14日至3月8日登場，本屆燈會邁入第11周年，又在春節期間辦理，開幕10天就有超過125萬人次造訪，截至3月2日已有超過300萬參觀人次。縣府觀光處表示，今年春節假期較長並緊鄰元宵節，參觀人次可望創新高。



今年南投燈會首度推出“雙主燈”，分別是飛馬造型的“光之翼”，呼應馬年奔馳意象，以及與日本人氣IP“反應過激的貓”聯名的造型主燈，加上馬戲表演、花海造景等，受到民眾喜愛。



2026南投燈會延續往例，設置大陸夥伴城市燈區，今年共有11座城市響應，呈現各個城市的景觀人文特色，燈區並在主燈區旁，規模龐大，吸引遊客駐足欣賞拍照。包括杭州市、海寧市、溫州市、金華市、麗水市、湖州市、台州市、寧波市、衢州市、紹興市、蘭溪市等大陸城市，推出代表各自人文、歷史特色主題花燈，充分展示大陸花燈工藝，為南投燈會增添更多看點。

