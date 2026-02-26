關注：宜蘭模式能否替國民黨止血？

國民黨以全民調方式整合，不分區藍委吳宗憲(左二)，贏得宜蘭縣長初選，且和白營有很大的合作空間。（國民黨提供） 中評社台北3月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨宜蘭縣長人選前天確定，不分區“立委”吳宗憲民調險勝基層實力雄厚的議長張勝德。吳宗憲出線後隨即喊出拜會民眾黨，打造“藍白合作示範區”，這場被視為“宜蘭模式”的初選結果，可望為深陷提 名紛擾的藍營稍稍止血。



只是這模式是否能在其他縣市複製，看來還有待觀察，因為包括台中市、新竹縣、花蓮縣到彰化縣等地的提名紛爭不斷來看，國民黨內部整合仍面臨不小挑戰，黨主席鄭麗文的領導與協調能力，也正接受考驗。



綜觀宜蘭藍軍之所以能順利整合，關鍵在於採取全民調方式，讓具有全台知名度、專業背景，且能被小草（民眾黨支持者）接受的人選脫穎而出。這也透露了一個明確信號，2026藍營縣市長人選，除了考慮傳統藍軍支持者外，在藍白合作背景下，提名人選能否讓小草們投票投得下去，也是必要條件之一。



然而，這套模式在其他縣市尤其新竹縣的提名上卻不太一樣，新竹縣藍委徐欣瑩雖具備理工背景與跨黨派吸引力，但因與掌握基層組織的副縣長陳見賢僵持不下，初選因無共識，黨中央定調以既有的“民調七成、黨員投票三成”的制度來產生，讓外界批評，身為主席的鄭麗文沒有起到協調作用，而屆時若國民黨無法產出讓白營願意投票的人選，新竹縣這個團同藍營優勢區恐陷入危機。



這也是為何宜蘭採全民調所產生的結果，會被部分黨內人士視為較有利整合的模式。而目前國民黨在多個關鍵戰區的提名陷入亂局，是現下鄭麗文需盡快解決的問題，尤其是台中市長人選，“立法院副院長”江啟臣與資深藍委楊瓊瓔，被形容是“姐弟之爭”，雙方角逐已進入白熱化，相關紛爭甚至開始傳出，鄭麗文是藉此局要牽制被視為2028熱門人選、現任黨籍台中市長盧秀燕，好讓自己在2028能出征。



相關流言蜚語都是在消磨藍營團結氣勢，也讓期待合作的白營看得一頭霧水，在一旁乾著急，更重損上任主席剛超過三個月的鄭麗文。



從整體情勢來看，國民黨目前在全台22縣市之中擁有14席縣市長，已是少見的高點，要守住這個局面並不容易。唯一的生路除了藍營團結外，還須藍白大整合，所以宜蘭模式能否複製到其他各縣市，就會是個重要關鍵。而接下來各縣市提名結果，除了影響國民黨2026年的整體選情外，也牽動藍營黨中央是否更迭的結果。