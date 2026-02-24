中評專論：和平得來不易　兩岸須共同守護

半島電視台2月28日電視直播畫面顯示以色列對伊朗發動襲擊。 中評社台北3月2日電（評論員 林淑玲）以色列、美國對伊朗開戰，斬首伊朗最高領袖哈梅內伊，讓中東陷入戰火，隨著伊朗復仇狂轟中東各國美軍基地、宣布封鎖霍爾木茲海峽，情勢惡化中。這對於兵凶戰危的台海是一大警惕，和平得來不易，必須珍惜。



美國與伊朗2月在阿曼與瑞士斡旋下進行多輪間接核談判，第三輪會談甫於2月26日在日內瓦結束。斡旋國阿曼稱有“重大進展”，也訂好3月2日在維也納再談，未料日內瓦談判結束僅24小時後，以色列2月28日就對伊朗開火、美國隨後跟進，且馬上斬首了哈梅內伊與家人，以及多名伊朗將領。



中東這場戰火涉及政治與宗教，錯綜複雜，即使美國聯手以色列瓦解伊朗的哈梅內伊政權，號稱將扶植新政權，但散佈在黎巴嫩、也門與伊拉克的武裝組織如真主黨、胡塞武裝，可能發動持久的騷擾戰與恐怖攻擊，會讓以色列陷入長期的安全消耗，美國亦可能受波及。中東各國不會樂見以色列在美國撐腰下成為“中東霸王”。更何況如果哈梅內伊政權倒台後伊朗陷入長期不穩，也是中東危機。



總之，這次美國、以色列在談判進行中就搶先對伊朗下手，不僅破壞國際社會規則、美國形象，也留下無窮後患。



美國為何那麼急著出手？是否如外界先前揣測的，特朗普因對等關稅被最高法院判決違法，灰頭土臉，民調下墜恐不利年底的期中選舉，才要藉著挑起戰爭，轉移焦點，且為美國的軍工產業創造業績，迫使多金的中東國家須掏出更多錢買武器，自我武裝。或是涉及美國猶太財團利益？



事實上，美國不僅在中東挑起戰火，也積極在台海挑事。華府智庫“新美國安全中心”（Center for a New American Security， CNAS）日前發布逾30頁報告，題為“台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛”（Hellscape for Taiwan：Rethinking Asymmetric Defense）。主張“台灣運用大量無人機結合傳統武器，在解放軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到難承受，台灣可在不依賴美軍下達嚇阻效果”。



在台灣“立法院”審查軍購特別條例前夕，不論是這類智庫報告或美國會議員各種催促台灣加速軍購的言論，都不讓人意外。較值得注意的是，“新美國安全中心”這項報告，“地獄景象”將防禦範圍畫分為4層地理與作戰防線，美國智庫的核心主張是台灣須使大陸“入侵”代價高到難承受，台灣可在不依賴美軍下達嚇阻效果。



所謂的“台灣可在不依賴美軍下達嚇阻效果”，核心敘事也就是要台灣自己打，不要想靠美國，重點是多向美國買些武器。台灣的地獄景象與美國毫無關係，那是台灣的地獄不是美國的地獄。這類主張在美國非首見，先前有所謂的“豪豬戰略”（Porcupine Strategy）與現在的“地獄景象”都是類似。