苗栗縣長鍾東錦風格圓融　藍綠白通吃拚連任

民眾黨創黨主席柯文哲25日拜會苗栗縣長鍾東錦。。（中評社 資料照） 中評社苗栗3月2日電（記者 盧誠輝）去年9月才重返中國國民黨的苗栗縣長鍾東錦將在年底拚連任，他上任三年多來處事圓融，客家話和閩南語都通，藍綠白票源通吃，加上講話直白，獲得許多年輕選民認同。他將從3月開始將到各鄉鎮舉辦座談會，傾聽民意，持續累積政治能量。



2026苗栗縣長選舉，民進黨已確定將由年僅41歲、律師出身的苗栗縣議員陳品安出馬挑戰爭舉連任的鍾東錦。鍾在2022年因脫黨參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，但上任後始終以“藍營大兵”自詡，2024大選更積極為藍營輔選，國民黨中評會認為鍾輔選有功，改為停權黨籍3年，讓鍾在2025年9月14日自動恢復國民黨籍。



鍾東錦當時被媒體詢問是否會代表國民黨競選連任時，強調無黨籍身分讓他感覺更輕鬆自在，但在國民黨主席鄭麗文上任後多次親自拜會下，也讓鍾鬆口願意接受國民黨提名競選連任。但回不回國民黨對鍾來說其實一點也不重要，因他上任後的圓融政治學，已讓他在苗栗縣幾乎藍綠白通吃，無人能敵。



事實上，鍾東錦在2014年從政後首度參選苗栗縣議員便是以無黨籍身分參選，2018年順利連任後，為了角逐苗栗縣議會議長才加入國民黨，黨齡不長，但他的好人緣在2022苗栗縣長選舉時便一覽無遺，當時許多國民黨籍苗栗縣議員為了力挺鍾，也紛紛脫黨競選連任。鍾後來在獲得台灣民眾黨創黨主席柯文哲的力挺後，也順利當選苗栗縣長。



鍾東錦上任後，一方面和藍營仍持續保持緊密的互動關係，另一方面和綠營也不交惡，不管是蔡英文或賴清德只要到苗栗跑宮廟行程，鍾幾乎都會親自出席陪同。對於白營，鍾更是有恩必報，2024大選多次幫柯文哲站台，但也自掏腰包幫藍營舉辦逾2萬人的造勢大會，誰也不得罪。

