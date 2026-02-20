中評鏡頭：屏東木製福廠　客庄百年傳統

屏東縣佳冬鄉的“六根庄三山國王廟”的木製福廠已有148年歷史。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月2日電（記者 蔣繼平）每年農曆春節後到元月十五期間，是南台灣客家庄“拜新丁新枝”時節。位於屏東縣佳冬鄉的“六根庄三山國王廟”，有著全台僅存唯一的木製福廠，從清光緒4年以福州杉製成流傳至今，每年這段期間由庄內居民齊心搭設，活動後拆除保存，不斷延續傳承下去。



六根庄三山國王廟指出，六根莊福廠配置分為“前堂”、“中堂”與“後堂”，占地約20坪，前堂懸掛兩片光緒年間製成木匾，登載福廠建造沿革與捐獻人士；中堂龍邊奉祀輔國將軍神牌、虎邊奉祀忠勇公神牌；後堂中位安座莊內各方福德正神，龍邊則是註生娘娘、天上聖母、菩薩娘娘；虎邊則為司命灶君、三山國王與李將軍。整體而言，後堂是安座神明之用，前、中堂是擺放新丁祭品的地方。



佳冬庄新丁福儀式特別之處在於承襲古禮，相當完整，且會搭建“福廠”作為儀式場地，佳冬庄的福廠是清光緒4年（1878年）以福州杉製成，流傳至今，至今已有148年歷史。福廠每個部件都有編號標註，且是全木榫接工法的無釘結構。



以往農業社會重視男性，習俗上，過完年“拜新丁”，有新生男丁家庭會將孩子帶來，祈求伯公保佑男孩順利成長。近年因生育率降低，且倡導男女平等，因此名稱改為“新丁新枝祭”，以新枝代表女性。



佳冬鄉，舊稱“茄苳腳”，位於屏東縣西部中段沿海，居民以客家人居多，2025年底佳冬鄉戶數約7.2千戶，人口約1.7萬人。“六根庄”位於佳冬鄉佳冬村、六根村，客家六堆唯二的近海客庄，清代以來左堆重鎮，有蕭氏宗祠、步月樓等完整古蹟。