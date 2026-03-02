哈米尼遇襲身亡　在台伊朗人吐真心話

美國總統特朗普宣布對伊朗最高領袖哈米尼已死。（照片：Donald J. Trump Truth Social） 中評社台北3月2日電／以色列與美國當地時間2月28日聯手，對伊朗發動“史詩怒火”空襲行動，期間伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲中喪命，伊朗則向以色列發射彈道飛彈。對此，有在台伊朗人受訪坦言，對於哈米尼遇襲身亡，自己非常難過，更批評以色列和美國“讓伊朗人失去自由”。



綜合外媒報導，伊朗國營《伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）在報導中指出，伊朗最高領袖殉難。86歲的哈米尼是在2月28日早晨在自己的官邸辦公室“履行公務”時遇難身亡，伊朗政府也隨即宣布，伊朗展開40天全國哀悼，同時宣布全國放假7天。



根據《三立新聞網》1日報導，目前在台灣經營食品業的伊朗人Amini受訪表示，身為伊朗人，自己與許多人一樣喜歡哈米尼，如今哈米尼去世，自己非常難過，“他是伊朗的領導人，如同父親，他去世了，我們怎能不難過”，未來誰是接班領導人尚未得知，伊朗人都很擔心、惶惑。他並透露，自己平常每天都與伊朗的家人聯絡，但伊朗遭攻擊至今，自己都無法聯絡家人，“我相當恐懼、不安”。



Amini指出，伊朗擁有豐富的原油、天然氣，是石油輸出國組織（OPEC）第四大產油國，若未遭美國制裁，可以是很富裕的國家，如今再度遭以色列與美國空襲，導致哈米尼去世，將讓伊朗更為動盪，他並批評，以色列與美國的侵襲行為，讓伊朗人失去自由。