劉世芳外甥在陸經商　媒體人曝：綠營內鬥

台“內政部長”劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／台“內政部長”劉世芳被港媒爆出外甥顏文群在大陸的鋰電池相關公司擔任高管，她也收過外甥的政治獻金。國台辦表示正在查處。媒體人羅旺哲認為，這件事背後有可能有綠營內鬥的情形。



香港《大公文匯報》2月27日報導，劉世芳的外甥顏文群在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司。其中他在江西某公司擔任董事長，該公司2025年實現營業收入2.95億元人民幣，在稅收、發展補貼等方面多次享受優惠政策，顏更曾向劉世芳提供政治獻金。



羅旺哲2月28日在政論節目《新聞大白話》指出，如果港媒爆料屬實，顯然綠營就是雙標。去中國大陸賺錢並沒有抵觸法律，但過去不管藍營人士或民間人士去中國大陸賺錢，只要不是支持民進黨，通常會被抹紅。網紅館長（陳之漢）講得很清楚，他去大陸就被綠營批賣台，但民進黨人去賺錢就不是賣台。羅旺哲質疑，劉世芳到現在都沒有出面說明這件事。



羅旺哲表示，為什麼香港媒體知道這件事？是誰去爆料？這就有意思。會不會是綠營人士不滿劉世芳的行徑去向港媒爆料，因為如果是藍營人士或是對岸人士掌握這個消息，去年大罷免期間就會丟出來。一丟出來，大罷免也不用再玩。



羅旺哲認為，由港媒爆料就出現模糊地帶，為什麼不是大陸媒體？照理說查這件事應該是大陸在查，怎麼是港媒在爆料？會不會是綠營人士接觸港媒把這件事丟出來，有人想要劉世芳“內政部長”位置，逼她下台。他指出，劉世芳一連串的作法，包括禁小紅書、土方之亂，綠營有些人也是對她有怨言，這件事背後可能帶有綠營人士內鬥的情況。