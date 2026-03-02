美以聯手打伊朗　蔡正元爆4動機

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／以色列與美國28日聯手對伊朗發動“獅吼行動”空襲行動，預計持續4天，伊朗則向以色列發射彈道飛彈。前“立委”蔡正元表示，美國打伊朗有廢核等4個動機，站到道德制高點，在國際政治跟國際法上就有正當性，而且不會被人家拒絕。媒體人謝寒冰指出，朝鮮為什麼沒被打？就是因為有核武。



蔡正元2月28日在《中天辣晚報》節目中表示，美國打伊朗動機有4個︰第一個是要廢核，它才有道德正當性跟制高點來打伊朗；第二個是要限武，限制伊朗的武裝力量，特別是彈道飛彈；第三個則是要求伊朗放棄代理人，包括胡塞組織等等；第四個要求伊朗教士集團把政權交給民選政府。



蔡正元指出，美國總統特朗普這4點要求，在國際政治跟國際法上是有正當性，而且不會被人家拒絕。阿拉伯國家雖然表面上一直講，他們不想介入，但他們心中最樂美國跟以色列用這種方式打伊朗。因為伊朗的周邊國家，沒有人會放心伊朗擁有核子武器、導彈，伊朗還有教士神棍集團。阿拉伯國家表面上說不歡迎、不介入等，只是不想給伊朗攻擊他們的藉口。



蔡正元認為，以色列這次當然很難全身而退，但是以色列經得起打，這一點沒有問題。不會有大家想像中伊朗能夠打垮以色列，這種事情不會發生，這是他判斷的依據。



媒體人謝寒冰表示，特朗普心裡很清楚，不管再怎麼談，叫伊朗放棄發展核武是不可能的。伊朗為什麼一直處於挨打狀況，就是因為沒有核武。在這種狀況下，美國愈要伊朗沒有核武，伊朗愈知道核武對它的重要性，愈會去發展核武。就像朝鮮為什麼沒被打？朝鮮軍力不見得多強，就是因為有核武，所以美國就不會動朝鮮。