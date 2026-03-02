哈米尼身亡　翁履中：三關鍵因素影響局勢

針對哈米尼身亡，翁履中分析伊朗局勢。（照片：翁履中臉書） 中評社台北3月2日電／美國聯手以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼在空襲中喪生。旅美教授翁履中1日在臉書發文指出，伊朗最高領袖不只是政治人物，更是宗教與革命正當性的象徵。他分析接下來有3個關鍵影響局勢，如果神權政權因精神領袖身故而迅速瓦解，美國此次行動將被定義為壓倒性勝利。特朗普將不僅收割外交成果，更會宣稱重新塑造國際秩序。若戰事延長，美國原本的時間優勢就會消失。



美國總統特朗普1日宣布，哈米尼已死，多數做決定的人大多已不在了。伊朗官方接著也證實，“最高領袖哈米尼已經去世”。



翁履中在臉書發文表示，如果哈米尼真的已經身故，局勢將進入真正的決定性階段。伊朗不是一般威權國家，而是神學政權。最高領袖不只是政治人物，更是宗教與革命正當性的象徵。一旦象徵消失，問題不只是“誰接班”，而是“這個體制還有沒有精神支柱”。



他分析，接下來有3個關鍵影響局勢：



第一，伊朗內部是否團結。神職體系與革命衛隊能否迅速整合？還是出現權力競逐與內部分裂？若革命衛隊主導局勢，伊朗可能走向更軍事化、更強硬的路線；若神職體系無法有效整合，體制將出現裂痕。



第二，是否有足夠權威的接班人。莫傑塔巴雖被討論多年，但他能否真正服眾？宗教合法性不是家族繼承那麼簡單。若接班人缺乏權威，強硬路線是否能持續將成為問號。



第三，民間是否出現規模性動員。若反對派在短期內形成壓力，安全部門又出現動搖，那麼神權體制的穩定性將被真正考驗。



他指出，對特朗普而言，“時間”是這場豪賭的核心變數。如果神權政權因精神領袖身故而迅速瓦解，美國此次行動將被定義為壓倒性勝利。特朗普將不僅收割外交成果，更會宣稱重新塑造國際秩序。那將是一種以實力政治與交易外交為核心的新秩序敘事——強者主導，談判建立在力量之上。



翁履中表示，但若權力平穩過渡、革命衛隊接手並維持強硬路線，戰事延長，美國原本的時間優勢就會消失。之前分析的時間窗口仍然適用：若兩周內無明確政治結果，這場行動就從“斬首成功”轉向“局勢未明”。這一刻，不只是伊朗的轉折點，也是特朗普豪賭的關鍵檢驗。



他認為，現在真正的問題不是哈米尼是否死亡，而是伊朗體制是否跟著一起動搖。