以紅色為底　學者曝國民黨新主視覺有策略

國民黨中央黨部換上新的主視覺，締造和平、幸福前行。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／中國國民黨新主視覺曝光，國民黨文傳會副主委尹乃菁指出，設計以青天白日滿地紅發想，國民黨是創建“中華民國”政黨，以“國旗”作為視覺設計再自然不過。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，國民黨主視覺的變換操作，其實有3層的策略脈絡，但也有要防堵的風險。



國民黨主席鄭麗文去年11月就職後，今年為換一番新氣象，國民黨推出全新主視覺設計，引發討論。



鈕則勳2月28日在臉書指出，國民黨新主視覺以紅色為基底，加上藍白的搭配，並結合“締造和平、幸福前行”的主軸，雖然耳目一新。但又給綠營“抗中牌”可操作的空間。就因為紅色占比較多，綠營又順勢將國民黨抹紅，質疑“親中”，這對國民黨來說就太過沉重了！難道以後國民黨作文宣，就得避開紅色嗎？綠營這樣的質疑的確違反比例原則。



鈕則勳續指，國民黨主視覺的變換操作其實有3層的策略脈絡。



一，主視覺仍想強調國民黨主席鄭麗文以兩岸政策及兩岸互動交流為主要訴求，盼能設定議題並重新找回處理兩岸關係能力的手感與相對優勢。同時建構衹有國民黨才能讓兩岸和平的印記，訴求中間選民。



二、主色系是呼應國旗的“青天、白日、滿地紅”色系，紅色的較多，某種程度的符合“國旗”原色的比例，仍然想和民進黨爭取“中華民國”的主流詮釋權。



三、藍色與白色的拳頭對接，顯然想突顯藍白合作的團結力量，拳頭對接所形塑的台灣圖騰，是想藉以抵銷或反制綠營操作抗中並批評其不以台灣為主的質疑，同時也可陳述台灣優先的論點。



就可能風險而言，鈕則勳說國民黨認為自有周全的考慮，但要操作兩岸牌仍然可能會有“雙面刃”的風險，若能和對岸互動或談出確保台灣利益的利多，便能突顯雙面刃的利基效果。但只要藍軍啟動兩岸議題或互動，綠營就會制式的操作抗中抹紅。若藍營無法有效破解綠營的抗中牌操作，仍然以嘴砲方式反制，雙面刃的負面效應就會被放大，甚至衝擊年底選舉。