府院備戰　台“經濟部”明召開能源會議

台“經濟部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／中東戰火急遽升溫，傳伊朗擬封鎖荷莫茲海峽，一旦這條被稱為全球能源咽喉的水道遭封鎖，等於掐住全球五分之一原油運輸命脈，台灣四分之一原油可能需繞道或延宕進口，天然氣也大約4成受影響，市場預估國際油價恐飆漲至每桶100美元以上，府院已全面備戰，台“經濟部”3日將召開能源安全會議時，不排除觸及是否升級油價應變小組會議，恢復周周召開，以掌控全局。



賴清德在上周六第一時間聽取“國安”單位簡報，密切關注局勢，也採取措施保障台灣僑胞的安全，與全球夥伴保持密切聯繫。賴清德指示“國安”與行政團隊審慎評估可能帶來各項影響，特別是國際原物料與能源價格波動，及對台灣經濟、金融與民生穩定影響，提前做好因應部署，強調會持續緊盯後續變化，審慎因應、穩健處理，確保“國家安全”與社會穩定。



另國際機構估算，若荷莫茲海峽封鎖持續，油價可能大幅攀升，屆時恐助漲島內能源價格波動及面臨通膨壓力。



根據《中時新聞網》報導，知情官員表示，伊朗尚未證實是否封鎖荷莫茲海峽，但府院已啟動全面備戰，“經濟部”3日要召開能源安全會議，不排除觸及是否升級油價應變小組會議，將針對國際油氣動態，緊盯中東情勢演變。目前國際原油有4成自中東等其他地區進口，天然氣有4成自卡達進口恐受影響。荷莫茲海峽若封鎖，對國際油價將有推升作用，對4月電價也會有調整壓力。



此外，“行政院長”卓榮泰1日受訪表示，台灣和相關民主友盟國家保持高度聯繫，希望能完全掌握民眾的各種需求，確保在該地區民眾安全；“外交部”充分掌握當地僑民，都在安全上沒有問題，並指示中東地區館處要啟動緊急應變機制，能提供民眾第一時間且最需要的協助。