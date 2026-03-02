吳宗憲贏宜蘭初選綠緊張　侯漢廷：神兵天降

藍委吳宗憲贏得國民黨宜蘭縣長初選民調。(照片：吳宗憲臉書) 中評社台北3月2日電／中國國民黨宜蘭縣長初選民調由“立委”吳宗憲勝出後，被民進黨質疑不公布民調數字“有貓膩”，民進黨縣長參選人林國漳等人接連開轟。對此，新黨台北市議員侯漢廷分析指出，其實是民意的神兵天降，除了戰鬥力，還有吳有強大防護罩，沒什麼可以被攻擊之處，這就是民進黨現在只能跳腳罵他空降的原因。



國民黨2月28日公布宜蘭縣長提名電話民調結果，國民黨籍“立委”吳宗憲民調勝過宜蘭縣議長張勝德。國民黨副主席兼秘書長李乾龍表示，吳宗憲以些微差距勝出，相關民調數字依據雙方協議，不對外公布。



侯漢廷1日在中天節目《週末大爆卦》中表示，近年來民進黨對宜蘭最大貢獻、戰績，就是動用“國家”機器對現任縣長林姿妙進行鋪天蓋地的政治追殺，林國漳所謂的責任感其實就是賴清德下達的奪權任務，很少看到要對在地的政績或貢獻。



侯漢廷也說，吳宗憲與其說是空降，其實是民意的神兵天降，一個被稱為選舉素人可以在極短時間內打敗擁有龐大基層實力的張勝德，幾乎達成平手，除了戰鬥力，還有他有強大防護罩，其實沒什麼可以被攻擊之處，無從下手，這就是民進黨現在只能跳腳罵空降的原因。



侯漢廷進一步分析，初選結果公布後，從張勝德的氣度和國民黨團結，可以看出沒有攻擊、抹黑。反觀民進黨，在台南市、高雄市更不用多說，所以林國漳如果想要挑撥藍營基層民眾，只會顯得自己格局狹隘。