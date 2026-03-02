中東3千台僑均安　台官方暫不撤僑

台“外交部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／中東局勢升溫，大陸駐以色列大使館網站1日發布中國大陸公民轉移撤離登記的通知，建議在以的中國大陸公民（包括港澳台同胞）在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區避險，並稱已有中國大陸公民在襲擊中受傷。台“外交部”則表示，現階段暫無撤僑規劃，並提醒民眾在中東目前複雜局勢中，尋求中國大陸協助的風險。



台“外交部”表示，伊朗此次行動波及美國在巴林、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國等地的軍事設施，並涉及約旦與沙特阿拉伯。針對當地情勢變化，“外交部”已與駐外館處保持密切聯繫，並主動聯絡在地僑民及民眾。目前中東地區約有3000餘名民眾，均確認平安。



“行政院長”卓榮泰1日南下嘉義，被問到是否有撤僑打算？卓榮泰未直接回應，他表示，賴清德已由“國安”團隊簡報，充分掌握到該地區所有新趨勢發展，同時與民主盟友國家保持高度聯繫，“外交部已充分瞭解，當地僑民現在安全沒有問題”。



卓榮泰並強調，台灣在當地有館處、組織機構可以協助，希望民眾經由這些管道提出需求，也認為此時無論各國或者一些機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂政治因素顧慮或考量，並在“國家”保護優先前提下，已要求當地所有外交館處提供最高服務。