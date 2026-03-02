王義川被拱選桃園？凌濤：賴清德不青睞

綠委王義川。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／2026年桃園市長選戰，民進黨人選尚未出爐，其中“立委”王義川與“總統府”副祕書長何志偉各有擁護者，競爭引關注。中國國民黨籍桃園市議員凌濤1日在政論節目表示，王義川沒認真跑行程，挾“正國會”跟KOL的支持拿翹，要黨拜託他出來選，但黨主席賴清德並不青睞王義川。



凌濤1日在政論節目《週末大爆卦》表示，現在王義川在桃園市完全是拿翹，因為在過年期間，王義川還是沒有很認真跑行程，也沒有選舉的政策厚度。我們講選戰的在地資源布局戰，王義川也通通沒有灑下去。所以這個過程是什麼？政治乩童就攤在那邊說：那你就來拜託我啊！



“我想選，可是我不想自己講，你要來拜託我！”凌濤指出，桃園在地“正國會”的都叫王義川出來選，還有社群一些聲量高的、“桃園祖賢”（市議員黃瓊慧），一定要王義川出來選，才可以有“母雞帶動”效應，把基本盤固起來。所以，黨中央有這個壓力。



凌濤強調，王義川就拿翹了，他就挾這些“正國會”、KOL（意見領袖）希望他在桃園出來顧基本教義派的聲音：你要我選，你就要幫我出！出什麼？出這些選舉很多的布局、資源、部隊、看板，通通都要黨中央負責。



凌濤透露他聽到的內幕消息，在過年完之後，賴清德在黨中央見到王義川，王義川說：我不好意思講！“你怎麼不好意思？你是全台灣最好意思的人！”不好意思講，代表人家根本沒有青睞你。王義川創造一個模糊，好像把他的政治行情堆疊，說民進黨要他幹嘛就幹嘛。“其實賴清德沒有想要叫你幹嘛，是你想要幹嘛，你真的好意思？”



凌濤說，“所以我真的覺得王義川不要再演了，不要‘愛吃假細意’！”就說想選，看黨中央買不買他的單？